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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۳

گسترش اعتراضات دانش‌آموزی در اروپا؛ بازداشت ١٠٧ نفر در بلژیک

گسترش اعتراضات دانش‌آموزی در اروپا؛ بازداشت ١٠٧ نفر در بلژیک

پلیس شهر لیژ بلژیک از بازداشت ۱۰۷ نفر در جریان اعتراضات دانش‌آموزان و دانشجویان از ابتدای ماه اکتبر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، پلیس لیژ بلژیک روز چهارشنبه اعلام کرد از ابتدای اکتبر تاکنون ۱۰۷ نفر در جریان اعتراضات دانشجویی بازداشت شده‌اند که ۸۰ مورد بازداشت اداری و ۲۷ مورد بازداشت قضایی بوده است.

پلیس اعلام کرد تنها روز سه‌شنبه ۵۳ نفر، شامل ۴۶ نفر در بازداشت اداری و هفت نفر در بازداشت قضایی، پس از تجمع جوانان در خیابان‌های اطراف دانشگاه لیژ بازداشت شدند. به گفته پلیس، برخی معترضان اقدام به تخریب اموال و آتش‌زدن کردند.

دانش‌آموزان و دانشجویان در مناطق فرانسوی‌زبان بلژیک چند روز است در اعتراض به افزایش هزینه تحصیل و بلیت حمل‌ونقل عمومی، کمبود ظرفیت برخی کلاس‌ها، برنامه‌های درسی فشرده و مشکلات دسترسی به منابع آموزشی تجمع می‌کنند.

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، دانش‌آموزان روز چهارشنبه در مقابل مدرسه «آتنِه لئونی دو واه» در لیژ تجمع کردند که این تجمع در ابتدا مسالمت‌آمیز بود. انتظار می‌رود اعتراضات در طول روز ادامه داشته باشد.

این اعتراضات در بلژیک همزمان با تداوم اعتراضات دانش‌آموزان دبیرستانی در فرانسه برگزار می‌شود؛ دانش‌آموزان فرانسوی نیز طی روزهای اخیر با مسدود کردن ورودی مدارس و برگزاری تجمع، خواستار بهبود شرایط آموزشی شده‌اند.

کد مطلب 6970880

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