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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۴

تظاهرات گسترده در لندن در حمایت از فلسطین

تظاهرات گسترده در لندن در حمایت از فلسطین

هزاران نفر از حامیان فلسطین روز شنبه در لندن به خیابان‌ها آمدند و در راهپیمایی در مرکز این شهر، همبستگی خود را با مردم فلسطین اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری آی‌تی‌وی، راهپیمایی حامیان فلسطین در لندن با مشارکت ائتلاف فلسطین و گروه‌های حامی حقوق فلسطینیان برگزار شده است. پلیس لندن پیش‌تر شمار شرکت‌کنندگان این تجمع را بین ۷ تا ۱۰ هزار نفر برآورد کرده بود.

شرکت‌کنندگان راهپیمایی خود را از منطقه امبانکمنت آغاز کردند و از مسیر تعیین‌شده به سمت وایت‌هال رفتند؛ جایی که قرار بود تجمع پایانی برگزار شود. این راهپیمایی در آستانه سومین سالگرد آغاز جنگ غزه و در ادامه اعتراض‌ها به اقدامات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان برگزار می شود.

پلیس لندن برای این راهپیمایی محدودیت‌هایی درباره مسیر و زمان برگزاری تعیین کرده بود.

کد مطلب 6973606

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