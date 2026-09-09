بحران گاز در اروپا؛ ذخایر گاز در کمترین سطح ۱۵ سال اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه روسی «ایزوستیا» با تأکید بر اینکه بازار سوخت اروپا شاهد افزایش بی‌ثباتی است؛ نوشت که این بازار هم اکنون تا ۶۰ درصد به منابع گازی آمریکا و نروژ وابسته شده است.

این روزنامه از قول کارشناسان نقل کرد که تهدید اصلی در فصل زمستان امسال علاوه بر کمبود سوخت، می تواند وقوع موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها باشد.

این روزنامه اشاره کرد که اتحادیه اروپا در حالی وارد فصل سرما می‌شود که میزان ذخایر گاز آن تنها ۶۵.۶ درصد است که پایین‌ترین نرخ طی ۱۵ سال اخیر به شمار می‌رود.

آلمان، از جمله آسیب‌پذیرترین کشورهای اتحادیه اروپا است که به‌ طور سنتی لوکوموتیو صنعتی اروپا محسوب می‌شود. از سوی دیگر بروکسل در حال جستجوی منابع جدید گاز است و امیدوار است از تکرار بحران سال ۲۰۲۲ جلوگیری کند.

بر اساس داده‌های «زیرساخت گاز اروپا» (GIE)، میزان پرشدگی تأسیسات ذخیره‌سازی گاز زیرزمینی در آغاز ماه سپتامبر تنها ۶۵.۶ درصد بود که پایین‌ترین نرخ ثبت‌ شده برای این دوره از زمان سال ۲۰۱۱ است.

ذخایر گازی اروپا، سال پیش از ۸۰ درصد فراتر رفته بود، در حالی که کشورهای اتحادیه اروپا در دوره ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ با ذخایری نزدیک به ۹۰ درصد وارد فصل سرما می‌شدند.

اروپا در طول چهار سال، ساختار واردات سوخت خود را تقریباً به‌ طور کامل تغییر داد. نروژ اکنون حدود ۳۰ تا ۳۳ درصد از منابع را تأمین می‌کند، در حالی که آمریکا نیز حدود ۲۵ درصد دیگر را در اختیار دارد. این دو کشور در مجموع تقریباً ۶۰ درصد از نیازهای خارجی اتحادیه اروپا را پوشش می‌دهند.

بر اساس این گزارش آلمان، هلند و بلژیک آسیب‌پذیرترین کشورها از نظر ذخایر گازی هستند. این کشورها با یکی از پایین‌ترین سطوح ذخایر گاز در میان اقتصادهای اصلی اتحادیه اروپا وارد فصل پاییز شده‌اند. در همین حال، ایتالیا در برابر افزایش قیمت‌ها حساس‌ترین کشور باقی مانده است، زیرا گاز تا ۹۰ درصد هزینه برق آن را تشکیل می‌دهد. این وضعیت در مورد مجارستان، یونان و رومانی نیز صدق می‌کند.

این روزنامه وضعیت تنگه هرمز را به عنوان یکی از عواملی دانست که ممکن است وضعیت گاز در اروپا را پیچیده‌تر کند. حدود ۲۰ درصد از منابع گاز طبیعی مایع در جهان، به‌ ویژه منابع قطر، از این تنگه عبور می‌کند.