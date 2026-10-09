به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی جباری بازیکن پیشین و سرمربی کنونی فوتبال ایران در نهمین برنامه «هم‌کلام» که ساعت ۸ صبح یکشنبه ۱۹ مهر از پلتفرم فیلم‌نت پخش می‌شود، از زندگی شخصی و حرفه‌ای خود برای مخاطبان می‌گوید.

مجتبی جباری یکی از ستاره‌های تاریخ فوتبال باشگاه استقلال تهران است و در پست هافبک هجومی بازی می‌کرد. این چهره ورزشی این روزها هدایت تیم باشگاه جزیره قشم را برعهده دارد.

جباری از جمله فوتبالیست‌هایی است که به هنر و ادبیات علاقه دارد و کتابسرای راوی به‌عنوان یکی از پاتوق‌های برگزاری جلسات کتاب و برنامه‌های فرهنگی و هنری متعلق به او است.

در برنامه گفتگو محور «هم‌کلام» به کارگردانی سالار طهرانی و تهیه‌کنندگی کوشا دهقان، مجری برنامه فرزاد فربد جعبه زندگی مهمان را باز می‌کند تا او روایتگر قصه و خاطرات شخصی و حرفه‌ای خود باشد.

در این برنامه همچنین از هوش مصنوعی استفاده کاربردی شده تا مخاطبان بدانند روایت زندگی مهمان شبیه کدام یک از کتاب‌های ادبیات داستانی است.

«هم‌کلام» ساعت ۸ صبح یکشنبه‌ها از پلتفرم فیلم‌نت پخش می‌شود.

عوامل این برنامه عبارتند از طراح و کارگردان: سالار طهرانی، تهیه‌کننده: کوشا دهقان، نویسنده: رامبد خانلری، پدیدآورنده و مجری: فرزاد فربد، مشاور پروژه: عرفان حق‌نظری، مدیر فیلمبرداری: سهیل خویشکار، مدیر صدابرداری: ایمان بازیار، تدوین: کاووس آقایی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: عارف ابراهیمی، مدیرتولید: پژمان داستان، موسیقی: شاهین رضایی، خواننده: امیررضا خیری، طراح گرافیک: پریسا آنجفی، عکاس: علی اقتصاد، مشاور کارگردان: احسان واثقی، طراح صحنه: سالار طهرانی، طراح لباس: سحر سجاد، گریم: الهه شاهین، صداگذار: میلاد استخری، اصلاح رنگ و نور: آرش کاظم‌زاده، مدیر روابط عمومی: علی رستگار و مجری طرح: سازمان سینمایی داریوش با مشارکت نشر کتاب مجازی.