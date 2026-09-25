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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

نیما شعبان‌نژاد مهمان «هم‌کلام» می‌شود

نیما شعبان‌نژاد مهمان «هم‌کلام» می‌شود

نیما شعبان‌نژاد مهمان هفتمین قسمت برنامه «هم‌کلام» است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیما شعبان‌نژاد مهمان هفتمین قسمت برنامه «هم‌کلام» است. این بازیگر در هفتمین برنامه «هم‌کلام» که ساعت ۸ صبح یکشنبه پنجم مهر از شبکه نمایش خانگی پخش می‌شود، از زندگی و کارهایش برای مخاطبان می‌گوید.

شعبان‌نژاد که با حضور در برنامه «خندوانه» شناخته شد، تاکنون در آثاری چون «هیولا»، «دراکولا»، «تورقوزآباد»، «راز بقا»، «خون‌سرد»، «قلهک»، «دوپینگ» و «کج‌پیله» به عنوان بازیگر حضور داشته است.

در برنامه گفتگومحور «هم‌کلام» به کارگردانی سالار طهرانی و تهیه‌کنندگی کوشا دهقان، مجری برنامه فرزاد فربد جعبه زندگی مهمان را باز می‌کند تا او روایتگر قصه و خاطرات شخصی و حرفه‌ای خود باشد.

در این برنامه از هوش مصنوعی استفاده کاربردی شده تا مخاطبان بدانند روایت زندگی مهمان شبیه کدام یک از کتاب‌های ادبیات داستانی است.

«هم‌کلام» ساعت ۸ صبح یکشنبه‌ها از پلتفرم فیلم‌نت پخش می‌شود.

عوامل این برنامه عبارتند از طراح و کارگردان: سالار طهرانی، تهیه‌کننده: کوشا دهقان، نویسنده: رامبد خانلری، پدیدآورنده و مجری: فرزاد فربد، مشاور پروژه: عرفان حق‌نظری، مدیر فیلمبرداری: سهیل خویشکار، مدیر صدابرداری: ایمان بازیار، تدوین: کاووس آقایی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: عارف ابراهیمی، مدیرتولید: پژمان داستان، موسیقی: شاهین رضایی، خواننده: امیررضا خیری، طراح گرافیک: پریسا آنجفی، عکاس: علی اقتصاد، مشاور کارگردان: احسان واثقی، طراح صحنه: سالار طهرانی، طراح لباس: سحر سجاد، گریم: الهه شاهین، صداگذار: میلاد استخری، اصلاح رنگ و نور: آرش کاظم‌زاده، مدیر روابط عمومی: علی رستگار، مجری طرح: سازمان سینمایی داریوش با مشارکت نشر کتاب مجازی.

کد مطلب 6958023

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