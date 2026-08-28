به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، محمدرضا غفاری بازیگر فیلمهایی چون «قاعده تصادف»، «آباجان» و … در سومین برنامه «همکلام» که ساعت ۸ صبح یکشنبه ۸ شهریور از پلتفرم فیلمنت پخش میشود، از زندگی و هنر برای مخاطبان میگوید.
غفاری که دانشآموخته گرافیک است نخستین بار سال ۸۴ و با بازی در فیلم «رویای خیس» به کارگردانی پوران درخشنده وارد سینما شد. مخاطبان آخرین نقشآفرینیهای غفاری را در سریالهای «تاسیان» و «برتا: داستان یک اسلحه» دیدهاند.
در برنامه گفتگومحور «همکلام» به کارگردانی سالار طهرانی و تهیهکنندگی کوشا دهقان، مجری برنامه فرزاد فربد جعبه زندگی مهمان را باز میکند تا او روایتگر قصه و خاطرات شخصی و حرفهای خود باشد.
در این برنامه برای نخستین بار از هوش مصنوعی استفاده کاربردی شده تا مخاطبان بدانند روایت زندگی مهمان شبیه کدام یک از کتابهای ادبیات داستانی است.
«همکلام» ساعت ۸ صبح یکشنبهها پخش میشود.
عوامل این برنامه عبارتند از طراح و کارگردان: سالار طهرانی، تهیهکننده: کوشا دهقان، نویسنده: رامبد خانلری، پدیدآورنده و مجری: فرزاد فربد، مشاور پروژه: عرفان حقنظری، مدیر فیلمبرداری: سهیل خویشکار، مدیر صدابرداری: ایمان بازیار، تدوین: کاووس آقایی، دستیار کارگردان و برنامهریز: عارف ابراهیمی، مدیرتولید: پژمان داستان، موسیقی: شاهین رضایی، خواننده: امیررضا خیری، طراح گرافیک: پریسا نجفی، عکاس: علی اقتصاد، جانشین تهیه: مهدیهسادات محسنیفر، مشاور کارگردان: احسان واثقی، طراح صحنه: سالار طهرانی، طراح لباس: سحر سجاد، گریم: الهه شاهین، صداگذار: میلاد استخری، اصلاح رنگ و نور: آرش کاظمزاده، مدیر روابط عمومی: علی رستگار، مجری طرح: سازمان سینمایی داریوش با مشارکت نشر کتاب مجازی.
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