به گزارش خبرگزاری مهر، احسان امانی بازیگر تلویزیون و سینما در تازه‌ترین قسمت برنامه «هم‌کلام» که ساعت ۸ یکشنبه ۲۶ مهر از پلتفرم فیلم‌نت پخش می‌شود از زندگی و هنر برای مخاطبان می‌گوید.

فیلم‌های «باغ‌های کندلوس،»، «بادیگارد»، «متولد ۶۵» و «دیدن این فیلم جرم است» و سریال‌های «بانوی عمارت»، «آقازاده» و «وحشی» از جمله آثار امانی است. این بازیگر فیلم سینمایی «دکه» به کارگردانی سالار طهرانی را در نوبت اکران دارد.

در برنامه گفتگومحور «هم‌کلام» به کارگردانی سالار طهرانی و تهیه‌کنندگی کوشا دهقان، مجری برنامه فرزاد فربد جعبه زندگی مهمان را باز می‌کند تا او روایتگر قصه و خاطرات شخصی و حرفه‌ای خود باشد.

در این برنامه برای نخستین بار از هوش مصنوعی استفاده کاربردی شده است تا مخاطبان بدانند روایت زندگی مهمان شبیه کدام یک از کتاب‌های ادبیات داستانی است.

«هم‌کلام» ساعت ۸ یکشنبه‌ها از پلتفرم فیلم‌نت پخش می‌شود.

عوامل این برنامه عبارتند از طراح و کارگردان: سالار طهرانی، تهیه‌کننده: کوشا دهقان، نویسنده: رامبد خانلری، پدیدآورنده و مجری: فرزاد فربد، مشاور پروژه: عرفان حق‌نظری، مدیر فیلمبرداری: سهیل خویشکار، مدیر صدابرداری: ایمان بازیار، تدوین: کاووس آقایی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: عارف ابراهیمی، مدیرتولید: پژمان داستان، موسیقی: شاهین رضایی، خواننده: امیررضا خیری، طراح گرافیک: پریسا آنجفی، عکاس: علی اقتصاد، مشاور کارگردان: احسان واثقی، طراح صحنه: سالار طهرانی، طراح لباس: سحر سجاد، گریم: الهه شاهین، صداگذار: میلاد استخری، اصلاح رنگ و نور: آرش کاظم‌زاده، مدیر روابط عمومی: علی رستگار و مجری طرح: سازمان سینمایی داریوش با مشارکت نشر کتاب مجازی.