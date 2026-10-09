کشف بیش از ۸۱ کیلو مواد مخدر در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عادل منیر، با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است؛ از اجرای مرحله سی ام طرح آرامش در شهر خبر داد و اظهار کرد: افزایش احساس امنیت فردی و اجتماعی، پاسخگویی به درخواست ها و مطالبات مردمی، توسعه نشاط اجتماعی و ناامن کردن فضای جامعه برای مجرمان از اهداف مهم اجرای این طرح است.

وی افزود: برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر از رویکردهای این طرح بوده؛ که به مدت ۵ روز توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و همکاری عملیاتی ماموران کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی استان اردبیل اجرا شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به دستاوردهای اجرای این طرح گفت: دستگیری ۳۸۴ معتاد و معتاد متجاهر، دستگیری ۶۶ خرده فروش مواد مخدر، دستگیری ۳ قاچاقچی و کشف ۸۱ کیلو و ۱۴۷ گرم انواع مواد مخدر از دستاوردهای مهم اجرای این طرح است.

سردار منیر در خاتمه با قدردانی از مشارکت و همدلی مردم در اجرای موفق طرح های انتظامی خاطر نشان کرد: تلفن ۱۳۰ و ۱۱۰ مرکز فوریت های پلیسی به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش های مردمی در رابطه با فعالیت های مجرمانه است.