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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

کشف بیش از ۸۱ کیلو مواد مخدر در اردبیل

کشف بیش از ۸۱ کیلو مواد مخدر در اردبیل

اردبیل- جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل از اجرای مرحله سی ام طرح آرامش در شهر و کشف ۸۱ کیلو و ۱۴۷ گرم انواع مواد مخدر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عادل منیر، با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است؛ از اجرای مرحله سی ام طرح آرامش در شهر خبر داد و اظهار کرد: افزایش احساس امنیت فردی و اجتماعی، پاسخگویی به درخواست ها و مطالبات مردمی، توسعه نشاط اجتماعی و ناامن کردن فضای جامعه برای مجرمان از اهداف مهم اجرای این طرح است.

وی افزود: برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر از رویکردهای این طرح بوده؛ که به مدت ۵ روز توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و همکاری عملیاتی ماموران کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی استان اردبیل اجرا شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به دستاوردهای اجرای این طرح گفت: دستگیری ۳۸۴ معتاد و معتاد متجاهر، دستگیری ۶۶ خرده فروش مواد مخدر، دستگیری ۳ قاچاقچی و کشف ۸۱ کیلو و ۱۴۷ گرم انواع مواد مخدر از دستاوردهای مهم اجرای این طرح است.

سردار منیر در خاتمه با قدردانی از مشارکت و همدلی مردم در اجرای موفق طرح های انتظامی خاطر نشان کرد: تلفن ۱۳۰ و ۱۱۰ مرکز فوریت های پلیسی به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش های مردمی در رابطه با فعالیت های مجرمانه است.

کد مطلب 6972498

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