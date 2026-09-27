۱۶۵هزار تن کالای اساسی در استان اردبیل تامین و توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در نشست قرارگاه اقتصادی استان اظهار کرد: در حال حاضر نیز وضعیت ذخایر کالاهای اساسی مطلوب بوده و مردم نگرانی از این بابت نداشته باشند.
وی افزود: قرارگاه نظارت و بازرسی در مرکز استان و شهرستانها تشکیل شده و موضوع نظارت و برخورد بازدارنده بهطور جدی در حال انجام است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بیان کرد: مردم هم باید در این راستا همکاری کرده و گرانی نامتعارف و احتکار را گزارش کنند.
خلیلی از توزیع سیبزمینی با قیمت مصوب در استان خبر داد و گفت: این اقدام با مشارکت جهاد کشاورزی و تعاون روستایی بهطور گسترده در سطح استان انجام میشود.
وی تصریح کرد: در ۸ ماه گذشته ۱۹۰هزار تن نهاده دام و طیور در سطح استان اردبیل تأمین و توزیع شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل ضرورت واردات کالاهای اساسی را یادآور شد و بیان کرد: واردات کالاهای اساسی از وظایف سازمان جهاد کشاورزی و ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان است و این دستگاهها موظف به واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانهها هستند.
خلیلی با بیان اینکه در یک سال اخیر ۶۲هزار تن واردات کالای اساسی در استان انجام شده است، افزود: ثبت آماری، تخصیص ارز و تفویض اختیارات، از مشوقهای مصوب برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه است.
وی به انجام نظارتهای مستمر از نانواییها اشاره کرد و ادامه داد: نانواییها باید از سامانه نانینو استفاده کنند و با هرگونه کیفیت نامطلوب، فروش آرد و کمفروشی بهصورت جدی برخورد میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل تلمین سهمیه سوخت دوم در استان را یادآور شد و گفت: سازمان جهاد کشاورزی و ادارهکل صنعت، معدن و تجارت باید با هماهنگی شرکت نفت، سوخت دوم واحدها در نیمه دوم سال را تأمین کنند.
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