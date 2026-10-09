وقوع حادثه دریایی در نزدیکی سواحل امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که گزارش حادثهای در ۱۳ مایل دریایی غرب منطقه الجزیره در امارات دریافت کرده است.
عملیات تجارت دریایی انگلیس گزارش داد که یک کشتی مورد اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفت و باعث آتشسوزی شد که بعداً خاموش شد.
سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از حادثهای دریایی در نزدیکی سواحل امارات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که گزارش حادثهای در ۱۳ مایل دریایی غرب منطقه الجزیره در امارات دریافت کرده است.
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