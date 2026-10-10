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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۳

چند کشتی در سواحل امارات پیام ترک محل را دریافت کردند

چند کشتی در سواحل امارات پیام ترک محل را دریافت کردند

یک سازمان عملیات تجارت اعلام کرد که چند کشتی در آب های امارات گزارشی برای ترک محل پهلوگیری خود دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که به چند کشتی در نزدیکی رأس‌الخیمه در کشور امارات متحده عربی دستور داده شده است محل پهلوگیری خود را ترک کنند.

خبرگزاری «سما» فلسطین نیز به نقل از این سازمان دریایی مدعی شد که نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از طریق کانال ۱۶ ارتباطات رادیویی دریایی (VHF) به ۶ کشتی که در فاصله ۱۶.۵ مایل دریایی در شمال‌ غرب رأس‌الخیمه در امارات متحده عربی پهلو گرفته بودند، هشدار داده است.

براساس گزارش ادعایی این سازمان، به این کشتی ها دستور داده شده که منطقه را ترک کرده و به سمت جنوب، به منطقه پهلوگیری کشتی ها در دوبی حرکت کنند.

کد مطلب 6973906

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