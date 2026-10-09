مصر و کره جنوبی به شراکت راهبردی دست یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، عبدالفتاح السیسی، رئیس‌ جمهور مصر، در جریان سفر رسمی سه روزه خود به کره جنوبی، با لی جائه میونگ، رئیس‌جمهور این کشور، دیدار و بر گسترش همکاری‌های دو کشور در سطوح مختلف تأکید کرد.

در جریان این نشست، چندین یادداشت تفاهم در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی و فناوری به امضا رسید.

این توافق‌نامه‌ها محورهای کلیدی همچون کشتی‌سازی، انرژی‌های پاک، زیرساخت‌های برق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک را در بر می‌گیرد.

رئیس‌جمهور کره جنوبی نیز این گام را نشانه‌ای از تمایل دو کشور برای تعمیق همکاری‌ها در حوزه‌های متنوع‌تر دانست.

رئیس‌جمهور مصر در این دیدار، خواستار آغاز مذاکرات برای امضای «توافقنامه جامع مشارکت اقتصادی» شد.

السیسی با تأکید بر اهمیت این اقدام، بر ضرورت ایجاد پیوند در زنجیره‌های تأمین دو کشور و گسترش تجارت متمرکز شد.

وی همچنین با اشاره به موقعیت جغرافیایی استراتژیک مصر، از شرکت‌های کره‌ای خواست تا از این موقعیت و زیرساخت‌های مصر برای ورود به بازارهای عربی و آفریقایی استفاده کنند.

یکی دیگر از محورهای مهم این دیدار، توسعه همکاری‌های نظامی و صنعتی بود. رئیس‌جمهور کره جنوبی با اشاره به پروژه تولید مشترک توپ‌های خودکششی K9، آن را نمونه‌ای موفق از انتقال فناوری و توسعه صنایع دفاعی در مصر دانست.

در پایان این نشست، رئیس‌جمهور مصر بر ضرورت فعال‌سازی «شورای تجاری مشترک» و برگزاری منظم مجمع اقتصادی دو کشور تأکید کرد تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود، به پروژه‌های عملیاتی و صنعتی تبدیل شوند.

این سفر نخستین سفر رسمی السیسی به کره جنوبی از سال ۲۰۱۶ محسوب می‌شود که در پی دیدارهای پیشین دو طرف در نوامبر ۲۰۲۵، مسیری جدید را برای همکاری‌های راهبردی قاهره و سئول باز می‌کند.