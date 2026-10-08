خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نه‌تنها اهداف اعلامی این عملیات محقق نشد، بلکه به اذعان مقامات غربی و رسانه های آمریکایی، بن‌بست راهبردی و شکست‌های میدانی و سیاسی بر متجاوزان تحمیل شد. این جنگ که با حملات گسترده و کشتار غیرنظامیان از جمله دانش‌آموزان بی‌گناه آغاز شد، به‌سرعت ابعاد انسانی، امنیتی و اقتصادی گسترده‌ای پیدا کرد و واکنش‌های متفاوتی را در رسانه‌های بین‌المللی برانگیخت.

رسانه‌های جهان هر یک با رویکردهای خاص خود، تلاش کرده‌اند روایت این جنگ را شکل دهند؛ بررسی این بازتاب‌ها می‌تواند تصویری روشن‌تر از وضعیت واقعی جنگ و چشم‌انداز آن ارائه دهد.

رسانه های انگلیسی

بر اساس گزارش سرویس پژوهشی کنگره آمریکا و به نقل از سی ان ان، ارتش ایالات متحده در جنگ با ایران تاکنون ۸۱ فروند هواپیما، بالگرد و پهپاد را از دست داده یا دچار آسیب کرده است که بیش از نیمی از این خسارت‌ها مربوط به پهپادهای MQ-۹ Reaper بوده است. در میان تجهیزات آسیب‌دیده یا منهدم‌شده، جنگنده F-۳۵A و هواپیمای E-۳ Sentry نیز قرار دارند. ارزش هواپیماهای از دست‌رفته بین ۱.۹ تا ۳.۳ میلیارد دلار برآورد شده است.

هزینه کلی جنگ نیز دست‌کم ۴۵ میلیارد دلار اعلام شده که خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های پایگاه‌های آمریکا در منطقه را شامل نمی‌شود. برخی از هواپیماهای آسیب‌دیده، از جمله هشت فروند F-۱۵ که در حمله ایران به پایگاه هوایی موفق‌السلطی در اردن آسیب جزئی دیدند، ممکن است دوباره عملیاتی شده باشند. این گزارش بر اساس اطلاعات وزارت دفاع آمریکا، بازرس کل پنتاگون، فرماندهی مرکزی آمریکا و گزارش‌های خبری تهیه شده و درباره میزان اطلاعاتی که پنتاگون درباره خسارت‌ها ارائه می‌کند، پرسش‌هایی مطرح کرده است.

کنگره همچنین باید درباره تأمین بودجه تعمیر یا جایگزینی تجهیزات، ظرفیت صنعتی برای تأمین این نیازها و تأثیر جنگ بر فروش تسلیحات آمریکا به شرکای خارجی تصمیم‌گیری کند. گزارش همچنین درباره تأثیر جنگ بر وضعیت نظامی آمریکا خارج از خاورمیانه هشدار می‌دهد. بر اساس گزارش شورای آتلانتیک، ۴۵ فروند MQ-۹ در سال جاری در خاورمیانه از دست رفته‌اند و نیروی هوایی آمریکا از سال ۲۰۰۴ تاکنون حدود ۳۵ درصد از این پهپادها را از دست داده است.

به گزارش سی بی اس نیوز، ویدئوهای تازه به‌دست‌آمده از حمله ایران به پایگاه نظامی آمریکا در کویت، تصاویری از اصابت موشک‌های بالستیک و پهپادها و خسارت به ساختمان‌ها و تجهیزات نظامی را نشان می‌دهد. به گزارش CBS News، حملات ایران در روزهای ابتدایی جنگ فشار زیادی بر نیروهای آمریکایی وارد کرد و نیروهای مدافع پایگاه با کاهش شدید مهمات کالیبر ۵۰ مواجه شدند.

سه نظامی آمریکایی نیز به این شبکه گفتند که جنگنده‌های F-۵ ایران در حملات مشارکت داشتند. بیشتر نیروهای آمریکایی پیش از آغاز جنگ از پایگاه خارج شده بودند، اما بیش از ۱۰۰ نظامی در بورهینگ باقی ماندند و در ادامه، به دلیل نگرانی درباره توان پایگاه برای مقابله با حملات و کمبود مهمات و سامانه‌های دفاعی، مجبور به ترک آن شدند.

نیروها تجهیزات خود را جمع‌آوری کرده و شبانه به نقاطی در عمق صحرای کویت منتقل شدند. هیچ نظامی در این پایگاه بر اثر آتش دشمن کشته نشد، اما دو سرباز بر اثر اصابت صاعقه در مناطق بیابانی مجروح شدند. مقام‌های آمریکایی همچنین از خسارت گسترده تجهیزات خبر داده‌اند؛ به‌طوری‌که بازرس کل وزارت دفاع خسارت تجهیزات را تا ۳.۷ میلیارد دلار و سرویس پژوهشی کنگره شمار هواپیماهای آسیب‌دیده یا از دست‌رفته را ۸۱ فروند اعلام کرده است.

رسانه های عربی

الجزیره در گزارشی نوشت: آمریکا با وجود برتری نظامی و تشدید فشار اقتصادی علیه ایران، هنوز به پیروزی راهبردی در جنگ نزدیک نشده است. افزایش انتقال نفت از تنگه هرمز و برخی دستاوردهای نظامی آمریکا، بیشتر موفقیت‌های تاکتیکی محسوب می‌شوند و لزوماً به معنای نزدیک شدن واشنگتن به پایان جنگ نیستند.

این تحلیل وضعیت اقتصادی ایران را دشوار توصیف می‌کند؛ از کاهش ارزش پول ملی و افزایش شدید قیمت مواد غذایی تا کمبود سوخت و پیش‌بینی انقباض اقتصادی. با این حال، نویسنده معتقد است فشار اقتصادی لزوماً به فروپاشی سیاسی منجر نمی‌شود، زیرا حاکمیت ایران جنگ را نبردی وجودی تلقی می‌کند و ممکن است تحمل هزینه‌های بیشتری را نسبت به دولت آمریکا داشته باشد.

در مورد تنگه هرمز نیز اگرچه حجم انتقال نفت نسبت به ماه‌های نخست جنگ افزایش یافته، سطح تردد کشتی‌ها همچنان بسیار پایین‌تر از دوره پیش از جنگ است و انتقال نفت با هزینه و ریسک بالایی انجام می‌شود. بنابراین، باز شدن نسبی مسیر هرمز هنوز به معنای عادی شدن شرایط نیست.

واشنگتن نباید شاخص‌های اقتصادی و نظامی را با پیروزی راهبردی اشتباه بگیرد؛ زیرا پایان دادن به جنگ بر اساس شروط آمریکا همچنان دور از دسترس است.

العربی الجدید در یادداشتی درباره سیاست و رسانه در جنگ ایران نوشت: حجم گسترده پوشش رسانه‌ای جنگ ممکن است این تصور را ایجاد کند که کشورهای عربی در مرکز تصمیم‌گیری و شکل‌دهی به روند جنگ قرار دارند، در حالی که حضور رسانه‌ای با قدرت تأثیرگذاری سیاسی تفاوت دارد.

این یادداشت تأکید می‌کند که جنگ ایران و آمریکا مستقیماً امنیت، اقتصاد، مسیرهای تجاری و منابع انرژی کشورهای عربی را تهدید می‌کند، اما بازیگران اصلی تعیین‌کننده مسیر جنگ عمدتاً آمریکا، ایران و اسرائیل هستند. در سطح منطقه‌ای نیز ترکیه و پاکستان تلاش می‌کنند از تحولات برای افزایش نقش خود استفاده کنند و روسیه و چین نیز به دنبال تثبیت جایگاه خود در روند آینده مناقشه هستند.

نویسنده از شکافی مهم در جهان عرب سخن می‌گوید: کشورهای عربی در مصرف و تحلیل سیاست فعال‌اند، اما در تولید و شکل‌دهی به سیاست راهبردی نقش محدودتری دارند. از این منظر، جنگ ایران نشان داده است که رسانه نمی‌تواند جای خالی راهبرد، توان نظامی یا قدرت تأثیرگذاری واقعی را پر کند.

یورونیوز عربی در گزارشی درباره تشدید فشار آمریکا بر ایران نوشت: آمریکا فشارهای خود بر تهران را از طریق محاصره دریایی و هوایی افزایش داده و هم‌زمان نگرانی اسرائیل از احتمال واکنش موشکی ایران تشدید شده است.

این گزارش همچنین از بررسی احتمال حملات پیشگیرانه اسرائیل علیه ایران خبر می‌دهد؛ موضوعی که با نزدیک شدن انتخابات کنست اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در مقابل، تهران هشدار داده است که هر حمله جدید با واکنش شدید مواجه خواهد شد و منافع آمریکا در منطقه نیز می‌تواند هدف قرار گیرد.

یورونیوز همچنین به دیدگاه جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا، اشاره می‌کند که معتقد است فشارهای نظامی و اقتصادی ممکن است ایران را به سمت استفاده بیشتر از اقدامات غیرمستقیم و جنگ نامتقارن خارج از میدان‌های اصلی نبرد سوق دهد. بر این اساس، تشدید فشار بر ایران الزاماً به معنای پایان سریع جنگ نیست و حتی می‌تواند زمینه انتقال درگیری به عرصه‌های جدید و گسترش جغرافیایی آن را فراهم کند.

رسانه های چین و روسیه

چاینا دیلی در گزارشی با عنوان «درگیری خاورمیانه در جبهه‌های بیشتری شعله‌ور می‌شود» نوشت همزمان با ادامه بن‌بست مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، درگیری‌ها در چند جبهه منطقه‌ای تشدید شده است.

این رسانه حملات موشکی و پهپادی انصارالله یمن به فرودگاه بین‌المللی عدن را همزمان با ضدحمله مزدوران سعودی با پشتیبانی ائتلاف سعودی برای بازپس‌گیری مناطق ساحلی دریای سرخ و اطراف باب‌المندب برجسته کرده است.انصارالله نیز از حمله پهپادی به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض خبر داده است.

چاینا دیلی تأکید کرد با گذشت هفت ماه از آغاز جنگ گسترده منطقه‌ای، تهران و واشنگتن همچنان بر سر مسائل اصلی اختلاف دارند. با وجود آتش‌بس آوریل و یادداشت تفاهم ژوئن، اختلاف بر سر تنگه هرمز ادامه دارد.

این رسانه اظهارات مسعود پزشکیان درباره بی‌معنا بودن مذاکرات در صورت تداوم حملات و شرط جی‌دی ونس برای کاهش قابل توجه ظرفیت غنی‌سازی ایران را نشانه تداوم شکاف میان دو طرف دانست.

این گزارش در سومین سالگرد عملیات ۷ اکتبر، حملات جدید اسرائیل به غزه و ادامه بحران انسانی این منطقه را نیز بررسی کرد و نوشت جنگ سه‌ساله ده‌ها هزار فلسطینی را به کام مرگ کشانده و بخش بزرگی از غزه را ویران کرده است.

تاس در گزارشی با استناد به رویترز و داده‌های شرکت تحلیلی کپلر نوشت تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز در ابتدای هفته به پایین‌ترین سطح از ۲۳ ژوئیه رسیده است. بر اساس این گزارش، روز سه‌شنبه تنها هفت کشتی تجاری از این آبراه عبور کردند و میانگین انتقال روزانه نفت در اواخر سپتامبر با کاهش ۲۷ درصدی نسبت به اوج همان ماه، به حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز رسید؛ رقمی معادل ۷۴ درصد سطح تردد پیش از آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران در اواخر فوریه.

تاس تأکید کرد اختلال در تردد هرمز در شرایطی ادامه دارد که جنگ ایران و آمریکا همچنان بر امنیت کشتیرانی و بازار انرژی تأثیر می‌گذارد و مسیرهای جایگزین گرچه توانسته‌اند بخشی از کاهش عبور نفت از هرمز را جبران کنند، اما حجم تردد این آبراه همچنان فاصله محسوسی با سطح پیش از جنگ دارد.