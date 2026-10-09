درگیری مسلحانه در ارتفاعات دیشموک؛ ۳ کشته و یک مصدوم

رضا رستم‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع درگیری در روستای دلی از توابع بخش دیشموک شهرستان کهگیلویه، اظهار کرد: درگیری به ارتفاعات منطقه کشیده شده و مسلح بودن طرفین، کنترل شرایط را دشوار کرده است.

وی با اشاره به استقرار نیروهای قضایی و یگان ویژه در منطقه، افزود: نیروهای مستقر در حال پیگیری وضعیت و تلاش برای کنترل درگیری و تأمین امنیت منطقه هستند.

دادستان شهرستان کهگیلویه با تأکید بر برخورد قانونی با مسببان این نزاع تصریح کرد: دستگاه قضایی در تأمین امنیت مردم با هیچ‌کس تعارف ندارد و عوامل درگیری با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

وی با بیان اینکه این حادثه تاکنون سه کشته و یک مصدوم بر جای گذاشته است، تاکید کرد: جزئیات مربوط به علت درگیری، هویت افراد درگیر و وضعیت مصدوم هنوز به‌صورت رسمی مشخص نیست.