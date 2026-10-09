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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۵

درگیری مسلحانه در ارتفاعات دیشموک؛ ۳ کشته و یک مصدوم

درگیری مسلحانه در ارتفاعات دیشموک؛ ۳ کشته و یک مصدوم

یاسوج- دادستان شهرستان کهگیلویه از کشته شدن ۳ نفر و مصدومیت یک نفر در درگیری مسلحانه در ارتفاعات دیشموک خبر داد.

رضا رستم‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع درگیری در روستای دلی از توابع بخش دیشموک شهرستان کهگیلویه، اظهار کرد: درگیری به ارتفاعات منطقه کشیده شده و مسلح بودن طرفین، کنترل شرایط را دشوار کرده است.

وی با اشاره به استقرار نیروهای قضایی و یگان ویژه در منطقه، افزود: نیروهای مستقر در حال پیگیری وضعیت و تلاش برای کنترل درگیری و تأمین امنیت منطقه هستند.

دادستان شهرستان کهگیلویه با تأکید بر برخورد قانونی با مسببان این نزاع تصریح کرد: دستگاه قضایی در تأمین امنیت مردم با هیچ‌کس تعارف ندارد و عوامل درگیری با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

وی با بیان اینکه این حادثه تاکنون سه کشته و یک مصدوم بر جای گذاشته است، تاکید کرد: جزئیات مربوط به علت درگیری، هویت افراد درگیر و وضعیت مصدوم هنوز به‌صورت رسمی مشخص نیست.

کد مطلب 6972685

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    نظرات

    • IR ۰۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      3 0
      پاسخ
      مردم عزیزمون ایران حواستون رو جمع کنید ترامپ و نتانیابو همه راهها را امتحان کردن و هیچ بلایی دیگه نمونده و نیست که به سر مردم عزیزمون ایران بیارن حالا رو آوردن به ناامني در شهرهای مرزی و حاشیه کشور هر حرکتی که مشکوک بود سریع به نیروهای امنیتی عزیزمون خبر بدید و خیلی مواظب باشید تو را به‌ قرآن حواستون به رهبری عزیزمون و کشور و خاک و وطن پاکمون باشه این ها میخوان تفرقه بندازن

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