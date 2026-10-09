نجات دو مصدوم در حوادث رانندگی و نانوایی جاسک

عباس سرماسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نخستین حادثه بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ با تریلی در ۳۵ کیلومتری شهر جاسک و در محدوده روستای یکدار رخ داد که طی آن راننده خودرو در داخل کابین گرفتار شد.

وی افزود: پیش از رسیدن نیروهای آتش‌نشانی افراد حاضر در صحنه راننده را از خودرو خارج کردند و مصدوم برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان انتقال یافت که حال عمومی وی رو به بهبود است.

مسئول آتش‌نشانی شهرداری بندرجاسک، ادامه داد: حادثه دوم ظهر امروز در یک نانوایی قدیمی در محدوده مقسا رخ داد که طی آن دست یکی از مصدومان در دستگاه گرداننده تنور نانوایی گیر کرد.

سرماسی، بیان کرد: نیروهای آتش‌نشانی با رعایت کامل اصول ایمنی و استفاده از تجهیزات تخصصی عملیات رهاسازی دست مصدوم و خارج کردن انگشتر از انگشت وی را انجام دادند.

وی با اشاره به وقوع دو حادثه در روز گذشته و امروز، گفت: در مجموع این حوادث دو مصدوم بر جای گذاشت.