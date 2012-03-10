آماده باش ناجیان آتش نشانی شهرداری قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون خدمات شهری شهرداری قدس از برخورد جدی با سد معبر و دستفروشی در معابر پر تردد در آستانه سال نو خبر داد و با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی میان دستگاه های اجرایی منطقه برای برخورد با سد معبر افزود: هم اکنون نقاط آلوده سد معبر این منطقه که در سال های گذشته نیز با مشکلاتی در آستانه سال نو مواجه بودند، شناسایی شده و برنامه ریزی برای رفع مشکلات در سالجاری صورت گرفته است.



کامران محمدخانی با بیان اینکه طبق بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها، هرگونه سدمعبر که منجر به اخلال در عبور و مرور شود خلاف است، افزود: شهرداری قدس در چند روز اخیر اقدام به شناسایی این مناطق و صدور 270 فقره اخطاریه کتبی به مغازه داران سد معبره کننده است.



برگزاری دوره آموزشی ویژه رانندگان اتوبوس شهرقدس



مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قدس از برگزاری کلاسهای ویژه برای رانندگان اتوبوس این سازمان خبر داد و گفت: در این دوره رانندگان با مهارت برقراری ارتباط موثر، مهارت خودآگاهی و همدلی و مهارت کنترل خشم آشنا شدند.



علی اصغر امیریان با اعلام خبر فوق افزود: سازمان اتوبوسرانی ناوگانی خدماتی است که با ارائه خدمات مطلوب به شهروندان می‌تواند نقش موثری را در این زمینه ایفا کند.



امیریان هدف از برگزاری این دوره‌های آموزشی را ارتقای سطح آگاهی رانندگان به منظور خدمات مطلوب‌تر به مسافران و افزایش بهره‌وری نیروی کار به منظور ساماندهی بهتر ناوگان اتوبوس‌رانی برشمرد.



آماده باش ناجیان سازمان آتش نشانی شهرداری قدس



مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قدس از آماده باش نیرویهای این سازمان برای افزایش ضریب ایمنی مردم در مراسم مربوط به چهارشنبه آخر سال خبر داد و اظهار داشت: به منظور ارائه برنامه های آتش نشانی در شب چهارشنبه آخر سال و طرح استقبال از بهار تمامی تدبیرهای لازم در راستای افزایش ضریب ایمنی مردم و مقابله با حوادث احتمالی در روزهای پایانی سال در دستور کار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قدس قرار گرفته است.



رضا حیدری با بیان اینکه از نگاه سازمان آتش نشانی چهارشنبه آخر سال یک تهدید نیست، گفت: سازمان آتش نشانی برای ارائه هرچه بهتر خدمات به شهروندان تمهیدات چهارشنبه آخر سال را در قالب پیشگیری و پیش بینی تعیین کرده است.

