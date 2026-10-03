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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳

آغاز ماراتن سنگ‌نوردی کشور در همدان

آغاز ماراتن سنگ‌نوردی کشور در همدان

همدان-بیست و دومین دوره مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی کشور در ۲ گرایش «لید» و «بلدرینگ» و در سه رده سنی زیر ۱۷ سال، زیر ۱۹ سال و بزرگسالان به میزبانی خانه سنگ‌نوردی استان همدان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و دومین دوره مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی کشور از صبح شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ در بخش بانوان کلید خورد و با حضور ۸۶ ورزشکار از ۱۹ استان کشور شامل آذربایجان شرقی، اصفهان، بوشهر، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، مازندران، همدان و یزد در حال برگزاری است.

بنا بر اعلام کمیته برگزاری مسابقات در بخش بانوان در مجموع ۲۸ سنگ‌نورد در رده سنی زیر ۱۷ سال، ۱۸ نفر در رده سنی زیر ۱۹ سال و ۴۹ ورزشکار در رده سنی بزرگسالان به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.

براساس جدول زمان‌بندی این مسابقات اختتامیه رشته «بلدرینگ» بانوان عصر یکشنبه و اختتامیه رشته «لید» بانوان روز دوشنبه برگزار خواهد شد.

در ادامه این مسابقات پذیرش و جلسه فنی بخش آقایان روز سه‌شنبه انجام می‌گیرد و رقابت‌های این بخش از صبح چهارشنبه آغاز خواهد شد؛ مراسم اختتامیه بخش «بلدرینگ» آقایان عصر پنجشنبه و آیین اختتامیه رشته «لید» آقایان و پایان رسمی این دوره از مسابقات روز جمعه ۱۷ مهرماه برگزار می‌شود.

این دوره از رقابت‌های قهرمانی کشور با هدف شناسایی استعدادهای برتر و ارتقای سطح فنی سنگ‌نوردان در ۲ گرایش اصلی و پرطرفدار لید و بلدرینگ در سطح ملی برنامه‌ریزی شده است.

کد مطلب 6966263

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