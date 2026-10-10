طرح هادی ۱۶ روستای قزوین تصویب شد

اصغر گونجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف توسعه متوازن کالبدی و پاسخ‌گویی به نیازهای سکونتی روستاییان، از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۷ نشست کارشناسی با دبیری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برگزار شده که در جریان آن، طرح هادی ۱۶ روستای استان به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به نقش طرح هادی در ساماندهی توسعه روستاها افزود: این طرح با مشخص‌کردن محدوده توسعه روستا، نحوه استفاده از اراضی و چارچوب گسترش ساخت‌وسازها، زمینه برنامه‌ریزی اصولی برای توسعه کالبدی روستاها را فراهم می‌کند و از گسترش نامتوازن بافت روستایی جلوگیری می‌کند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین ادامه داد: اجرای طرح هادی می‌تواند به بهبود شرایط ساخت‌وساز، تسهیل تأمین مسکن و پیش‌بینی زیرساخت‌ها و خدمات موردنیاز روستاییان کمک کند. همچنین با مشخص‌شدن مسیر توسعه روستا، امکان مدیریت بهتر اراضی و پاسخ‌گویی به نیازهای سکونتی خانوارها فراهم می‌شود.

گونجی با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌ها و نیازهای هر روستا در فرایند تهیه و تصویب طرح هادی گفت: توسعه روستاها باید متناسب با شرایط کالبدی، جمعیتی و نیازهای ساکنان انجام شود تا ضمن حفظ هویت روستایی، زمینه بهبود کیفیت زندگی و ماندگاری جمعیت در این مناطق تقویت شود.

وی در ادامه به تعیین‌تکلیف اراضی ۱۲ روستای استان در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: این اراضی در نشست‌های کارشناسی بررسی شده‌اند تا روند تأمین زمین در چارچوب ضوابط قانونی پیگیری شود.