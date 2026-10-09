۲۲۳۰ پروژه روستایی در کرمانشاه افتتاح یا آغاز شد

شمس‌اله خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با ۱۵ مهرماه، روز ملی روستا و عشایر، مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی، مسکن و خدمات فنی در نقاط مختلف استان کرمانشاه به بهره‌برداری رسید یا عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شد.

وی با اشاره به جایگاه روستاها در تولید و توسعه کشور افزود: خدمت‌رسانی به جمعیت روستایی و عشایری از اولویت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و اجرای طرح‌های زیرساختی و تأمین مسکن مناسب، در همین راستا دنبال می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه با تشریح اقدامات انجام‌شده در بخش مسکن روستایی تصریح کرد: در این مناسبت، یک‌هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی روستایی با اعتباری بالغ بر ۷۲۰ میلیارد تومان افتتاح شد. این واحدها زمینه برخورداری ۹ هزار نفر از مسکن مقاوم و استاندارد را فراهم کرده و برای ۲ هزار و ۷۰۰ نفر نیز اشتغال مستقیم ایجاد کرده‌اند.

خدادادی در ادامه به اقدامات حوزه عمران روستایی اشاره کرد و گفت: اجرای ۱۳۰ طرح هادی از جمله برنامه‌های این بخش بوده است. همچنین برای بهسازی معابر روستایی، ۹۰۰ هزار مترمربع آسفالت با اعتباری بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان اجرا شد که ۶۵ هزار نفر از ساکنان روستاها از نتایج آن بهره‌مند می‌شوند و زمینه اشتغال ۲ هزار و ۷۰۰ نفر دیگر نیز فراهم شده است.

وی درباره برنامه‌های مربوط به خانه‌های امید خاطرنشان کرد: در این ایام، ۴۸ واحد خانه امید به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی ۳۲۰ واحد دیگر در روستاهای حریم شهرها آغاز شد. اعتبار این طرح‌ها با اتکا به تسهیلات بلندمدت و کمک‌های بلاعوض، معادل یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است و پیش‌بینی می‌شود یک‌هزار و ۵۰۰ نفر از این خدمات بهره‌مند شوند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه، تثبیت مالکیت و فراهم کردن زمینه ساخت مسکن معیشت‌محور را از دیگر محورهای فعالیت این مجموعه برشمرد و افزود: در همین چارچوب، ۲ هزار جلد سند مالکیت روستایی صادر شده و ۱۰.۶ هکتار زمین نیز برای ساخت مسکن معیشت‌محور تأمین و آماده‌سازی شده است. این اراضی در قالب ۱۰۶ قطعه و با قرارداد اجاره ۹۹ ساله به افراد واجد شرایط واگذار شد.

خدادادی در بخش دیگری از سخنان خود از ارائه ۶ هزار و ۴۹۱ مورد خدمات فنی و مهندسی در روستاهای استان خبر داد و تأکید کرد: برنامه‌ریزی برای بازنگری طرح هادی ۱۸۱ روستای کرمانشاه نیز انجام شده است تا روند بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق روستایی ادامه یابد.