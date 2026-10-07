استاندار گیلان: کریدور شمال–جنوب فرصت مهمی برای رونق تجارت استان است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر چهارشنبه در نشست با مدیرعامل گروه رسانه‌ای مهر و مدیران خبرگزاری مهر با اشاره به اهمیت فعالیت رسانه‌ها اظهار کرد: مسئولیت‌ها ماندگار نیستند و آنچه از عملکرد مدیران باقی می‌ماند، نتیجه اقدامات و خروجی فعالیت‌هاست.

استاندار گیلان با بیان اینکه رسانه‌ها می‌توانند عملکرد مدیران و مجموعه‌های اجرایی را برای افکار عمومی تبیین کنند، افزود: اطلاع‌رسانی دقیق و حرفه‌ای زمینه آگاهی جامعه از اقدامات انجام‌شده و همچنین طرح مسائل و مطالبات مردم را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به فعالیت خبرگزاری مهر در حوزه اطلاع‌رسانی تصریح کرد: رسانه‌های حرفه‌ای می‌توانند با انعکاس ظرفیت‌ها و مسائل استان، زمینه توجه بیشتر به فرصت‌های اقتصادی و توسعه‌ای گیلان را فراهم کنند.

کریدور شمال–جنوب؛ فرصت مهم گیلان برای توسعه تجارت

حق‌شناس با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی گیلان در حوزه تجارت و ترانزیت گفت: کریدور شمال–جنوب یک فرصت مهم برای کشور و به‌ویژه استان‌های شمالی است و گیلان به دلیل برخورداری از بنادر، خطوط ریلی و موقعیت جغرافیایی ویژه می‌تواند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کند.

وی ادامه داد: بیش از دو دهه از توافق ایران، روسیه و هند برای توسعه مسیر کریدور شمال–جنوب می‌گذرد و در این مدت بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های لازم ایجاد شده است، اما باید از این ظرفیت‌ها برای رونق تجارت و اقتصاد کشور استفاده کرد.

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت بنادر استان اظهار کرد: بندر آستارا، بندر انزلی و بندر کاسپین از ظرفیت‌های مهم گیلان در حوزه تجارت دریایی هستند و فعال شدن این ظرفیت‌ها می‌تواند مسیر ورود و خروج کالا را کوتاه‌تر و هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش دهد.

ظرفیت‌های گیلان نیازمند روایت رسانه‌ای مؤثر است

حق‌شناس با بیان اینکه بخشی از کالاهای اساسی کشور از مسیرهای طولانی وارد می‌شود، افزود: استفاده از ظرفیت کشورهای حاشیه دریای خزر و توسعه مبادلات تجاری از مسیر شمال می‌تواند بخشی از هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش دهد.

وی همچنین به ظرفیت‌های کشاورزی گیلان اشاره کرد و گفت: برنج، چای و کیوی از جمله محصولات مهم استان هستند و توسعه صادرات این محصولات می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی تولیدکنندگان و رونق بخش کشاورزی کمک کند.

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت فرودگاه رشت نیز بیان کرد: موقعیت جغرافیایی استان و امکان برقراری پروازهای خارجی از رشت، ظرفیت دیگری برای توسعه ارتباطات اقتصادی، تجاری و گردشگری با کشورهای منطقه محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: مجموعه این ظرفیت‌ها باید به شکل دقیق و حرفه‌ای برای افکار عمومی تبیین شود و رسانه‌ها می‌توانند در معرفی توانمندی‌های گیلان، مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی و انعکاس مسائل استان نقش‌آفرینی کنند.

حق‌شناس تصریح کرد: استفاده از ظرفیت رسانه‌های حرفه‌ای در کنار توانمندی‌ های اقتصادی، گردشگری، کشاورزی، بندری و حمل‌ و نقلی گیلان می‌تواند به شناساندن بهتر قابلیت‌های استان و فراهم شدن زمینه بهره‌گیری بیشتر از این ظرفیت‌ها کمک کند.

در این نشست، محمد مهدی رحمتی مدیرعامل گروه رسانه‌ای مهر نیز بر تقویت تعامل رسانه‌ای با مجموعه مدیریت اجرایی گیلان و انعکاس ظرفیت‌ها، مسائل و مطالبات استان در چارچوب رسالت حرفه‌ای خبرگزاری مهر تأکید کرد.