به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه،پیش از ظهر پنجشنبه، با همراهی محمدرضا یزدان‌یار، سرپرست فرمانداری شهرستان شمیرانات و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی در روستای امامه حضور یافت و از نزدیک در جریان مسائل و مطالبات روستاییان، دامداران و باغداران قرار گرفت.

قزلجه در این نشست با تأکید بر اهمیت حضور میدانی مسئولان و شنیدن مستقیم مسائل مردم اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مسائل حوزه تولید و فعالیت‌های روستایی، در صورت شناخت دقیق موانع و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، قابل پیگیری و حل‌وفصل است و مطالبات مطرح‌شده در امامه نیز باید با بررسی کارشناسی و رعایت ضوابط قانونی دنبال شود.

وی افزود: شمیرانات از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه باغداری، دامداری و تولید محصولات کشاورزی برخوردار است و حمایت از بهره‌برداران و تولیدکنندگان باید در کنار صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست مورد توجه قرار گیرد.

در این نشست، موضوعاتی از جمله کمیسیون تداخلات مربوط به اراضی محدوده سنگ ۳۱ روستای امامه، مشکلات دامداران و مسائل مرتبط با مراتع لار، اصلاح ضوابط و کاهش حدنصاب‌های قانونی صدور مجوزها مطرح و بررسی شد.

همچنین توسعه زیرساخت‌های زنجیره تولید محصولات کشاورزی، تسهیل صدور مجوز صنایع تبدیلی و سردخانه‌ها، حمایت از کشاورزان، بازنگری طرح هادی روستاهای بخش‌های رودبارقصران و لواسانات و رفع موانع اداری از دیگر مطالبات مطرح‌شده از سوی مردم بود.

یزدان‌یار نیز با قدردانی از حضور وزیر جهاد کشاورزی در میان مردم امامه گفت: حضور مسئولان در روستا و گفت‌وگوی مستقیم با مردم، فرصت ارزشمندی برای شناخت دقیق مسائل و رسیدن به راهکارهای اجرایی است و بسیاری از مطالبات مطرح‌شده نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و پیگیری در سطوح استانی و ملی است.

سرپرست فرمانداری شمیرانات تأکید کرد: رویکرد فرمانداری حمایت از فعالیت‌های مولد و قانونی مردم در کنار صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست است و موضوعات مطرح‌شده از مسیر قانونی و کارشناسی پیگیری خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: حضور مسئولان زمانی می‌تواند منشأ اثر باشد که مسائل مطرح‌شده در میدان به تصمیم و اقدام اجرایی منتهی شود و فرمانداری شمیرانات پیگیری مطالبات مطرح‌شده در این نشست را تا حصول نتیجه از دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال خواهد کرد.