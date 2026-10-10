حضور «به نوبت» در آمریکا و کلمبیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «به نوبت» به نویسندگی صحرا اسداللهی و عاطفه صالحی، کارگردانی صحرا اسداللهی و تهیه‌کنندگی امیرحسین احمدی، در شانزدهمین دوره جوایز ایسفا حضور دارد و در کنار دیگر آثار این دوره برای دریافت جوایز این رویداد رقابت می‌کند.

«به نوبت» پیش از این در جشنواره‌های مختلف بین‌المللی حضور داشته و موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی از Philadelphia Independent Film Festival شده است. این فیلم همچنین در Dubbing Glamour Film Festival ایتالیا نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم بوده و در بخش مسابقه Brixia Film Fest ایتالیا و Short Focus بریتانیا نیز حضور داشته است.

این فیلم در ادامه مسیر بین‌المللی خود، در بخش مسابقه نوزدهمین دوره Philadelphia Asian American Film Festival (PAAFF) آمریکا و بیست‌وششمین دوره FICICA - Festival Internacional de Cortometrajes Cine a la Calle در کلمبیا نیز حضور دارد.

نوزدهمین دوره Philadelphia Asian American Film Festival از ۱۴ تا ۲۴ آبان سال جاری در فیلادلفیا برگزار می‌شود و بیست‌وششمین دوره FICICA نیز از ۲۸ مهر تا ۲ آبان در بارانکییا کلمبیا برگزار خواهد شد.

رضا بنفشه‌خواه، فرید سجادی حسینی، رضا فیاضی، زهرا سعیدی، خسرو احمدی، ابراهیم ابراهیمی، جمشید جهان‌زاده، فرزانه نشاط‌خواه، امید روحانی، شیرین آقاکاشی و منصوره بنی‌آدم در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

از دیگر عوامل «به نوبت» می‌توان به مشاور کارگردان: آرین اعتمادی، برنامه‌ریز: حمید قاسمی، مجری طرح: سیدمحمدرضوی، طراح صحنه: وحید نعمت‌الله، دستیار کارگردان: جواد اینانلو، فیلمبردار: ایمان صالحی، صدابردار: ایرج نوروزی، منشی صحنه: سودابه صفری، عکاس: نگین نصرتی، طراح لباس: رها دادخواه، دستیار لباس: کیانا طالبی، تدوین: پویان شعله‌ور، گریم: جلال امیری‌مرد و امور تولید: جعفر مطلبی‌پور و مرتضی مظلومی اشاره کرد.

پخش بین‌المللی فیلم کوتاه «به نوبت» بر عهده مینروا فیلم به مدیریت الهه گودرزی است.