«جمیل» در کلمبیا دیپلم افتخار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «جمیل» به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی نسیم اسدپور، در بیست و دومین دوره‌ جشنواره‌ بین‌المللی «Pasto International Film Festival - FICPA ۲۰۲۶» و در بخش «خورشید پاستوها/ پژواک‌های جهان» شایسته تجلیل (رتبه دوم) شناخته شد و دیپلم افتخار و لوح تجلیل ویژه دریافت کرد.

این جشنواره از ۱۳ تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ مصادف با ۲۱ تا ۲۶ مهر در شهر پاستوی کلمبیا برگزار ‌شد.

جشنواره بین‌المللی فیلم پاستو (FICPA) به عنوان یکی از قدیمی‌ترین رویدادهای سینمایی آمریکای جنوبی، هر سال در شهر پاستوی کلمبیا برگزار می‌شود. سابقه و عملکرد این جشنواره، آن را به بستری کلیدی برای ایجاد ارتباط میان خالقان آثار، مخاطبان و متخصصان صنعت سینما و رسانه‌های تصویری تبدیل کرده است.

«جمیل» پیش از این نیز به مرحله نهایی دومین دوره‌ جشنواره‌ دانشجویی و بین‌المللی «SOCINE Festival Internacional UEMC de Cine Social Universitario» اسپانیا راه یافته بود که ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ مصادف با ۱۹ آبان در این کشور برگزار می‌شود.

این فیلم کوتاه در قالب رئال انیمیشن با حمایت کمیته‌ بین‌المللی حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین (ریاست جمهوری) و با موضوع مظلومیت کودکان ایرانی و فلسطینی تولید شده است و پخش بین‌المللی آن را درگاه فیلم ایران برعهده دارد.