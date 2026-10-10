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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۶

احسان صدیق به نمایش «سکوت» پیوست

احسان صدیق به نمایش «سکوت» پیوست

احسان صدیق آهنگساز، نوازنده و سرپرست گروه موسیقی کوارتت کاسته به گروه نمایش «سکوت» کاری از گلزار حذفی پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر رسانه‌ای گروه، نمایش «سکوت» به زودی در کاخ هنر روی صحنه می‌رود و احسان صدیق در مقام آهنگساز با این اجرا همراهی خواهد کرد.

او بنیان‌گذار گروه کوارتت کاسته و Rando Projects است و در طول فعالیت حرفه‌ای خود پروژه‌ها و گروه‌های مختلفی از جمله Ehsan Sadigh Trio ،Cinnamonologus و Ehsan Sadigh Quartet را شکل داده است.

آثار او با هنرمندانی چون تونی لوین و مارکوس رویتر ضبط شده و توسط ناشرانی چون MoonJune Records، Discordian Records و Hermes Records منتشر شده‌اند.

صدیق همچنین جایزه بهترین موسیقی فیلم جشنواره DiDEA در رم برای Janbal و جایزه‌ بهترین موسیقیِ فیلم جشنواره Nahal برای فیلم Vsnished را در کارنامه دارد.

نمایش «سکوت» براساس نمایشنامه‌ای به قلم هارولد پینتر نویسنده سرشناس انگلیسی و برنده جایزه نوبل ادبیات آماده شده و به زودی روی صحنه می‌رود.

امیر آهن، احسان ایرانی و شقایق افتاده به‌عنوان بازیگر در اجرای «سکوت» با گلزار حذفی همراهی می‌کنند.

در معرفی این اجرا آمده است: آنچه در این نمایش گفته نمی‌شود، گاهی از خودِ کلمات مهم‌تر است؛ سکوت به زبانِ اصلیِ شخصیت‌ها بدل می‌شود.

پیش‌فروش بلیت‌های اجرای «سکوت» به زودی در سایت تیوال آغاز و اطلاعات تکمیلی مربوط به تاریخ دقیق و تمامی عوامل متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.

عکس از آتوسا آل‌ بویه است.

کد مطلب 6973195

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