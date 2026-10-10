احسان صدیق به نمایش «سکوت» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر رسانه‌ای گروه، نمایش «سکوت» به زودی در کاخ هنر روی صحنه می‌رود و احسان صدیق در مقام آهنگساز با این اجرا همراهی خواهد کرد.

او بنیان‌گذار گروه کوارتت کاسته و Rando Projects است و در طول فعالیت حرفه‌ای خود پروژه‌ها و گروه‌های مختلفی از جمله Ehsan Sadigh Trio ،Cinnamonologus و Ehsan Sadigh Quartet را شکل داده است.

آثار او با هنرمندانی چون تونی لوین و مارکوس رویتر ضبط شده و توسط ناشرانی چون MoonJune Records، Discordian Records و Hermes Records منتشر شده‌اند.

صدیق همچنین جایزه بهترین موسیقی فیلم جشنواره DiDEA در رم برای Janbal و جایزه‌ بهترین موسیقیِ فیلم جشنواره Nahal برای فیلم Vsnished را در کارنامه دارد.

نمایش «سکوت» براساس نمایشنامه‌ای به قلم هارولد پینتر نویسنده سرشناس انگلیسی و برنده جایزه نوبل ادبیات آماده شده و به زودی روی صحنه می‌رود.

امیر آهن، احسان ایرانی و شقایق افتاده به‌عنوان بازیگر در اجرای «سکوت» با گلزار حذفی همراهی می‌کنند.

در معرفی این اجرا آمده است: آنچه در این نمایش گفته نمی‌شود، گاهی از خودِ کلمات مهم‌تر است؛ سکوت به زبانِ اصلیِ شخصیت‌ها بدل می‌شود.

پیش‌فروش بلیت‌های اجرای «سکوت» به زودی در سایت تیوال آغاز و اطلاعات تکمیلی مربوط به تاریخ دقیق و تمامی عوامل متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.

عکس از آتوسا آل‌ بویه است.