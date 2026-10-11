به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای اثر، نمایش موزیکال «_فصل سوم...» (نیشتری بر شاهرگ تاریخ) به نویسندگی و کارگردانی بهزاد عبدی، اواخر آبان‌ امسال روی صحنه می‌رود.

این اثر با متنی ایرانی و محوریت سرنوشت امیرکبیر شکل گرفته و در ساختار آن، داستان، موسیقی، آواز و حرکت در پیوند با یکدیگر قرار دارند. در این نمایش، موسیقی و آواز علاوه بر نقش اجرایی، در پیشبرد روایت و بیان کشمکش‌های شخصیت‌ها نیز حضور دارند.

پیش از این، موزیکال‌های خارجی با ترجمه و اجرای فارسی در ایران روی صحنه رفته‌اند اما «_فصل سوم...» (نیشتری بر شاهرگ تاریخ) با تکیه بر متن و موسیقی ایرانی، در قالب موزیکال طراحی شده است؛ گونه‌ای نمایشی که موسیقی و آواز در آن از عناصر اصلی روایت به شمار می‌روند.

داستان نمایش از اتاق کار یک پژوهشگر تاریخ آغاز می‌شود که تحت فشار مصلحت‌اندیشی، فصل سوم رساله خود را کنار گذاشته است. او در مواجهه با شخصیتی به نام «تلخک»، قدم به جهان قاجار می‌گذارد و با روایتی درباره سرنوشت امیرکبیر و نسبت انسان با تاریخ مواجه می‌شود.

بهزاد عبدی از آهنگسازان ایرانی فعال در حوزه موسیقی فیلم، اپرا و تئاتر است. آهنگسازی اپراهای «عاشورا»، «مولوی» و «حافظ» به کارگردانی بهروز غریب‌پور، از جمله فعالیت‌های شاخص وی است. اپراهای «مولوی» و «حافظ» توسط نشر بین‌المللی ناکسوس منتشر شده‌اند. تلفیق موسیقی دستگاهی ایرانی با ظرفیت‌های موسیقی کلاسیک غربی، از ویژگی‌های آثار وی در این حوزه است.

عبدی در سینما نیز آهنگسازی فیلم‌هایی چون «خانه پدری»، «دهلیز»، «سیانور»، «قاتل اهلی» و «علفزار» را بر عهده داشته است. وی برای موسیقی متن فیلم‌های «آل» و «مزار شریف» ۲ سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر را دریافت کرده و برای فیلم «علفزار» نیز موفق به دریافت دیپلم افتخار این جشنواره شده است. بازیگری در نمایش‌هایی چون «سیندرلا»، «بووگی ووگی برادوی»، «کوچه عاشقی» و «ماهرخ» نیز بخشی از فعالیت‌های تئاتری عبدی است.

عبدی پیش از این، نمایش «باخ» را نیز کارگردانی کرده است؛ اثری که با ثبت ۱۷۰ اجرا و استقبال بیش از ۳۰ هزار مخاطب، علاوه بر تهران، در تاجیکستان و شهرهای شیراز و اصفهان به اجرا درآمد.

اکنون او با «_فصل سوم...» (نیشتری بر شاهرگ تاریخ) در مقام نویسنده و کارگردان، تجربه خود در پیوند موسیقی و روایت نمایشی را در قالب اثری با موضوع تاریخ ایران ادامه می‌کند.