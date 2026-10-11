به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، به مناسب هفته ملی کودک در مناطق کم برخوردار اجرای رایگان آثاری برای کودکان و نوجوانان این مناطق، توسط مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تدارک دیده شده است.

این برنامه با هدف فراهم کردن فرصت تماشای تئاتر برای کودکان مناطق کم‌برخوردار و آشنایی بیشتر آنان با هنر نمایش، در هفته ملی کودک تدارک دیده شده است.

در نخستین برنامه، روز پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵، نمایش «می‌خوام به دنیا بیام» به کارگردانی بهناز مهدی‌خواه برای گروهی از کودکان مناطق کم‌برخوردار استان قم اجرا شد. برخی از این کودکان برای نخستین‌بار تجربه تماشای نمایش در سالن تئاتر را داشتند.

در ادامه این برنامه، روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۹ و ۲۰ مهر، ۲ نمایش «بستور» به نویسندگی و کارگردانی نیلوفر رفیعی و «کلوچه‌های خدا» به نویسندگی و کارگردانی آرش شریف‌زاده، برای گروهی از کودکان کار و کودکان مناطق کم‌برخوردار تهران به‌صورت رایگان اجرا خواهد شد.

هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۵ با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» و با گرامی‌داشت یاد و خاطره کودکان و نوجوانان شهید جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان در حال برگزاری است.