به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه، نمایش «خانه من جهنم» نوشته پوپک رحیمی با طراحی و کارگردانی مسعود میرطاهری به زودی در تماشاخانه ایران‌شهر روی صحنه می‌رود. میرطاهری، پیش از این نمایش‌هایی چون «بمب‌گذاری دیسکو قاهره»، «برلینگتون»، «گارسن»، «لحظه پیش از خداحافظی» و «کانگروی ژاپنی» را کارگردانی کرده است.

همچنین این بازیگر تئاتر در نمایش‌هایی نظیر «گلن گری گلن راس»، «مضحکه شبیه قتل»، «فالو می»، «نوشتن در تاریکی»، «ماچیسمو»، «هملت به روایت تارکوفسکی»، «گوشه نشینان آلتونا»، «خلایق هر چه لایق»، «وزیر خان لنکران»، «خنکای ختم خاطره»، «بتهوون»، «موش‌های بلفاست»، «مشروطه بانو»، «سی و سه درصد نیل سایمون»، «خنکای ختم خاطره» به ایفای نقش پرداخته است.