به گزارش خبرنگار مهر، حسین بریمانی شامگاه شنبه در نشست با مدیرعامل خانه مطبوعات و فعالان رسانه‌ای، ضمن تشریح برنامه‌ها و رویکردهای این اداره‌کل، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، تقویت همکاری میان بخش‌های مختلف ورزش و حمایت هدفمند از استعدادهای جوان تأکید کرد.

بریمانی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ورزشی مازندران اظهار کرد: استعدادهای ورزشی در شهرها و روستاهای استان پراکنده‌اند و شناسایی و پرورش این استعدادها نیازمند توجه جدی به نقش مربیان سازنده و همکاری نزدیک با آموزش و پرورش است.

وی افزود: تجربه موفق ورزشکاران استان در رشته‌های مختلف نشان می‌دهد که با حضور مربیان توانمند در مناطق مختلف و فراهم کردن زمینه رشد استعدادهای پایه، می‌توان مسیر پرورش قهرمانان ملی و بین‌المللی را هموار کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با اشاره به برخی مشکلات ساختاری این مجموعه گفت: کمبود نیروی انسانی متخصص در شماری از شهرستان‌ها و ضرورت توجه بیشتر به شایسته‌سالاری در انتصاب‌های مدیریتی، از جمله مسائلی است که باید برای بهبود عملکرد مجموعه ورزش و جوانان مورد توجه قرار گیرد.

بریمانی با تأکید بر لزوم قرار گرفتن افراد در جایگاه‌های متناسب با توانمندی و تخصصشان، خاطرنشان کرد: اجرای عدالت در انتصاب‌ها و استفاده از ظرفیت نیروهای شایسته از رویکردهایی است که برای ارتقای عملکرد این مجموعه دنبال می‌کنم.

هم‌افزایی؛ ضرورت ارتقای جایگاه ورزش مازندران

وی با تأکید بر اهمیت اتحاد میان فعالان ورزشی استان تصریح کرد: ورزش مازندران از جایگاه برجسته‌ای در کشور برخوردار است، اما دستیابی به موفقیت‌های بیشتر مستلزم همکاری، همدلی و کنار گذاشتن اختلافات و منافع شخصی است.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با بیان اینکه هدف اصلی باید اعتلای ورزش استان باشد، افزود: برای تبدیل ظرفیت‌های موجود به نتایج درخشان‌تر، لازم است هیئت‌های ورزشی، مربیان، ورزشکاران، مدیران و سایر فعالان این حوزه در مسیر مشترکی حرکت کنند.

بریمانی با اشاره به حضور موفق ورزشکاران مازندران در رقابت‌های مهم بین‌المللی و المپیک پاریس، ابراز امیدواری کرد که ورزشکاران استان در بازی‌های المپیک آینده، به‌ویژه المپیک ۲۰۲۸، سهم بیشتری در کسب مدال داشته باشند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه ورزش استان برای کسب بیش از پنج تا شش مدال المپیک، بر ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت، توسعه زیرساخت‌های ورزشی و حمایت مستمر از ورزشکاران مستعد تأکید کرد.

توسعه ورزش همگانی در کنار قهرمان‌پروری

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه ورزش همگانی را یکی از الزامات ارتقای سلامت عمومی دانست و گفت: در کنار توجه به ورزش قهرمانی و افتخارآفرینی در رقابت‌های ملی و بین‌المللی، نباید از نقش ورزش همگانی در افزایش نشاط اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی غافل شد.

بریمانی با اشاره به محدودیت‌های اعتباری موجود افزود: تلاش می‌کنیم با گسترش فضاها و فرصت‌های ورزشی رایگان و در دسترس در شهرستان‌ها، امکان بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه خانواده‌های کم‌برخوردار و فرزندان آنان، از فعالیت‌های ورزشی فراهم شود.

وی در پایان بر ضرورت همراهی رسانه‌ها و جامعه ورزش برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای استان تأکید کرد و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول، مربیان، ورزشکاران و فعالان رسانه‌ای را زمینه‌ساز تقویت جایگاه ورزش مازندران دانست.