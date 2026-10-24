به گزارش خبرنگار مهر، حسین بریمانی عصر شنبه در مراسم هم‌اندیشی با رؤسا، نواب‌رؤسا و دبیران هیئت‌های ورزشی شهرستان آمل، بر ضرورت حمایت مالی از ورزشکاران و تقویت زیرساخت‌های ورزش قهرمانی تأکید کرد.

وی در این مراسم با اشاره به جایگاه ویژه مازندران در ورزش کشور اظهار کرد: استان مازندران یکی از استان‌های محوری ورزش ایران است و شهرستان آمل نیز از قطب‌های مهم ورزشی استان به شمار می‌رود که بارها با درخشش ورزشکاران خود در میادین معتبر بین‌المللی، توانمندی و ظرفیت بالای ورزش این شهرستان را به نمایش گذاشته است.

وی با اشاره به افتخارآفرینی ورزشکاران آملی در رقابت‌های ملی و بین‌المللی افزود: در مسابقات جهانی کشتی زیر ۲۳ سال، رحمانی موفق به کسب مدال طلا شد. همچنین در بازی‌های آسیایی ناگویا، امیرحسین زارعی و موسوی نیز به مدال طلا دست یافتند که افتخاری ارزشمند برای ورزش استان و شهرستان آمل محسوب می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با اشاره به حضور فرنگی‌کاران استان در رقابت‌های کشتی بزرگسالان در قزاقستان، ابراز امیدواری کرد ورزشکاران مازندرانی با کسب مدال‌های ارزشمند، افتخارات تازه‌ای برای کشور رقم بزنند.

بریمانی در ادامه، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی هیئت‌های ورزشی را کمبود منابع مالی و حامیان مالی عنوان کرد و گفت: مشکل نبود اسپانسر تنها مختص شهرستان آمل نیست و بسیاری از هیئت‌های ورزشی استان نیز با این مسئله مواجه هستند.

وی تصریح کرد: به دلیل کمبود حمایت‌های مالی، بسیاری از ورزشکاران تراز اول مازندران در رشته‌های مختلف ناچار به فعالیت در استان‌های دیگر هستند؛ این در حالی است که مازندران با وجود برخورداری از ظرفیت‌های فراوان و قرار گرفتن در زمره استان‌های برتر ورزش کشور، در حوزه تأمین منابع مالی ورزش قهرمانی با چالش‌هایی روبه‌رو است.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با تأکید بر ضرورت مشارکت بیشتر مسئولان، صنایع و بخش خصوصی در حمایت از ورزش خاطرنشان کرد: ورزش علاوه بر افتخارآفرینی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی، تقویت غرور ملی و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد؛ بنابراین انتظار می‌رود مجموعه مسئولان و حامیان ورزش، بیش از گذشته برای رفع مشکلات این حوزه تلاش کنند.

وی همچنین بر اهمیت برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی و افزایش تعامل میان هیئت‌های ورزشی و مسئولان تأکید کرد و افزود: با هم‌افزایی، شناسایی مشکلات و پیگیری مطالبات جامعه ورزش می‌توان زمینه ارتقای جایگاه ورزش مازندران و تداوم موفقیت‌های ورزشکاران استان را فراهم کرد.

بریمانی در پایان با اشاره به گستردگی جامعه ورزش استان، از فعالیت حدود ۱۵۰ هزار ورزشکار سازمان‌یافته در مازندران خبر داد و بر ضرورت حمایت هدفمند از هیئت‌های ورزشی و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای توسعه ورزش در شهرستان‌های استان تأکید کرد.