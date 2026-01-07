  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۰۹

وجود سالن‌های ورزشی نیمه‌تمام با قدمت بیش از ۲۵ سال قابل قبول نیست

وجود سالن‌های ورزشی نیمه‌تمام با قدمت بیش از ۲۵ سال قابل قبول نیست

ساری - استاندار مازندران گفت: وجود سالن‌های ورزشی نیمه‌تمام با قدمت بیش از ۲۵ سال قابل قبول نیست و این فضاها باید هرچه سریع‌تر در اختیار ورزشکاران قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی شامگاه چهارشنبه در آئین تجلیل از مدال‌آوران مازندرانی هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور با قدردانی از تلاش ورزشکاران استان اظهار کرد: ورزش تنها عامل تقویت جسم نیست، بلکه نقش مهمی در سلامت روان، امیدآفرینی و آینده‌سازی برای نسل جوان دارد و باید به‌عنوان یک ضرورت اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه ورزش همگانی افزود: هرچه ورزش در جامعه فراگیرتر شود، میزان آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه در میان نوجوانان کاهش پیدا می‌کند و لازم است زمینه دسترسی همه فرزندان این سرزمین به امکانات ورزشی فراهم شود.

استاندار مازندران با انتقاد از طولانی‌شدن روند تکمیل برخی پروژه‌های ورزشی گفت: وجود سالن‌های ورزشی نیمه‌تمام با قدمت بیش از ۲۵ سال قابل قبول نیست و این فضاها باید هرچه سریع‌تر در اختیار ورزشکاران قرار گیرد. با وجود سرانه ورزشی بالاتر استان نسبت به میانگین کشور، بازسازی و توسعه زیرساخت‌ها یک ضرورت جدی است.

یونسی‌رستمی همچنین بر نقش بخش خصوصی در حمایت از ورزش تأکید کرد و افزود: رایزنی با صاحبان صنایع و تولیدکنندگان برای مشارکت در توسعه ورزش و ارتقای سلامت اجتماعی در دستور کار قرار دارد.

در ادامه این مراسم، حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با بیان اینکه برای نخستین بار المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور به‌صورت سراسری برگزار شد، گفت: استان مازندران در رشته جودو میزبان این رقابت‌ها در شهرستان بهشهر بود.

وی با اشاره به کسب ۹۶ مدال توسط ورزشکاران مازندرانی افزود: تیم استان در بخش پسران مقام سوم، در بخش دختران مقام پنجم و در مجموع رتبه سوم کشور را به دست آورد.

بریمانی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از افتخارات ورزش کشور متعلق به مازندران است، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ورزشکاران استان موفق به کسب ۴۲۰ مدال در رقابت‌های جهانی، آسیایی و بین‌المللی شده‌اند.

وی برگزاری مراسم تجلیل از مدال‌آوران المپیاد استعدادهای برتر را اقدامی کم‌سابقه در استان دانست و از حمایت استاندار، مسئولان دستگاه‌های اجرایی، هیئت‌های ورزشی و ورزشکاران قدردانی کرد.

کد خبر 6717104

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه