به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی شامگاه چهارشنبه در آئین تجلیل از مدالآوران مازندرانی هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور با قدردانی از تلاش ورزشکاران استان اظهار کرد: ورزش تنها عامل تقویت جسم نیست، بلکه نقش مهمی در سلامت روان، امیدآفرینی و آیندهسازی برای نسل جوان دارد و باید بهعنوان یک ضرورت اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت توسعه ورزش همگانی افزود: هرچه ورزش در جامعه فراگیرتر شود، میزان آسیبهای اجتماعی بهویژه در میان نوجوانان کاهش پیدا میکند و لازم است زمینه دسترسی همه فرزندان این سرزمین به امکانات ورزشی فراهم شود.
استاندار مازندران با انتقاد از طولانیشدن روند تکمیل برخی پروژههای ورزشی گفت: وجود سالنهای ورزشی نیمهتمام با قدمت بیش از ۲۵ سال قابل قبول نیست و این فضاها باید هرچه سریعتر در اختیار ورزشکاران قرار گیرد. با وجود سرانه ورزشی بالاتر استان نسبت به میانگین کشور، بازسازی و توسعه زیرساختها یک ضرورت جدی است.
یونسیرستمی همچنین بر نقش بخش خصوصی در حمایت از ورزش تأکید کرد و افزود: رایزنی با صاحبان صنایع و تولیدکنندگان برای مشارکت در توسعه ورزش و ارتقای سلامت اجتماعی در دستور کار قرار دارد.
در ادامه این مراسم، حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با بیان اینکه برای نخستین بار المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور بهصورت سراسری برگزار شد، گفت: استان مازندران در رشته جودو میزبان این رقابتها در شهرستان بهشهر بود.
وی با اشاره به کسب ۹۶ مدال توسط ورزشکاران مازندرانی افزود: تیم استان در بخش پسران مقام سوم، در بخش دختران مقام پنجم و در مجموع رتبه سوم کشور را به دست آورد.
بریمانی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از افتخارات ورزش کشور متعلق به مازندران است، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ورزشکاران استان موفق به کسب ۴۲۰ مدال در رقابتهای جهانی، آسیایی و بینالمللی شدهاند.
وی برگزاری مراسم تجلیل از مدالآوران المپیاد استعدادهای برتر را اقدامی کمسابقه در استان دانست و از حمایت استاندار، مسئولان دستگاههای اجرایی، هیئتهای ورزشی و ورزشکاران قدردانی کرد.
نظر شما