ناطق نوری: مازندران بازوی توانمند و الگوی ورزش کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ناطق نوری بعد از ظهر یکشنبه در مجمع عمومی سالیانه هیئت انجمنهای ورزشی استان مازندران با اشاره به جایگاه ویژه مازندران در ورزش کشور، این استان را یکی از موفقترین استانها در کسب مدالها و افتخارات ورزشی خواند و هیأت انجمنهای ورزشی مازندران را بازوی مهم و تأثیرگذار فدراسیون دانست.
وی با تأکید بر حجم بالای فعالیتها و مسئولیتهای هیأتهای انجمنهای ورزشی در استان، بر ضرورت توجه ویژه به آموزش و توسعه ورزشکاران در سطح شهرستانها و استان تاکید کرد.
رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشی افزود: با تلاش مستمر هیئتهای شهرستانی و استانی، انتظار میرود شمار ورزشکاران تحت پوشش افزایش یافته و توسعه ورزش قهرمانی و همگانی در مازندران تسریع شود.
حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران نیز ضمن قدردانی از عملکرد هیأت انجمنهای ورزشی استان، این هیأت را از برترینهای کشور معرفی کرد و گفت: افتخارات ورزشی مازندران در چهار دوره اخیر بازیهای آسیایی بینظیر است و برنامهریزی ما افزایش تعداد رشتههای مدالآور در المپیک خواهد بود.
وی تاکید کرد: هیئت انجمنهای ورزشی میتواند نقش کلیدی در ارتقای نشاط اجتماعی و توسعه ورزش همگانی داشته باشد و با همکاری همهجانبه، آینده روشنی برای ورزش استان رقم خواهد خورد.
در پایان، یاسر سلیم بهرامی رئیس هیئت انجمنهای ورزشی مازندران گزارشی از عملکرد سال گذشته ارائه داد و برنامههای پیشرو هیأت را تشریح کرد که مورد تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.
