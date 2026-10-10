https://mehrnews.com/x3dhCn ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۹ کد مطلب 6973942 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۹ ۲۲۴ شب دلدادگی در پایتخت وحدت اسلامی زاهدان- مردم شهر زاهدان در دویست و بیست و چهارمین شب از شهادت رهبر شهید، اجتماع با شکوهی برگزار کردند. دریافت 33 MB کد مطلب 6973942 کپی شد مطالب مرتبط وداع باشکوه مردم زاهدان با «شهیده افتخاری»؛ بانوی نخبه پلیس بیست و دومین نمایشگاه کتاب سیستان و بلوچستان در زاهدان حضور ۱۳۰ فعال سیستانوبلوچستان در نمایشگاه بینالمللی توانمندی روستایی تربیت ۴۰۰ دانشپژوه اهل سنت با رویکرد تقریبی در سیستان و بلوچستان کلاله در سوگ شهید امنیت؛ وداع مردم با شهید وحید عنایت برچسبها زاهدان تجمع مردمی اجتماع مردمی
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