مولوی عبدالله نارویی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت علمی دانش‌پژوهان مجموعه علوم اسلامی خانم النبیین گفت: حدود ۴۰۰ دانش‌پژوه اهل سنت که از فارغ‌التحصیلان حوزه‌های علمیه هستند، با تحصیل در این مجموعه می‌توانند در عرصه‌های علمی و پژوهشی در سطوح استانی، ملی و بین‌المللی نقش‌آفرینی کنند.

استاد دانشگاه و حوزه علمیه، افزود: این دانش‌پژوهان پس از گذراندن حدود هشت تا ۹ سال تحصیلات حوزوی، می‌توانند دانش و تجربه خود را در مسیر فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی به کار بگیرند.

نارویی با اشاره به ترکیب جمعیتی این گروه اظهار کرد: حدود دوسوم دانش‌پژوهان را بانوان تشکیل می‌دهند و در کنار دانش‌پژوهان ایرانی، حدود ۱۰ تا ۱۲ دانش‌پژوه از کشور همسایه نیز حضور دارند که این ظرفیت می‌تواند به گسترش ارتباطات علمی و پژوهشی در جهان اسلام کمک کند.

تأمین امنیت همراه با اعتدال، برادری و برابری از دغدغه های رهبر شهید بود

وی با تأکید بر ضرورت تربیت نیروهای متخصص و پژوهشگر بیان کرد: هدف، پرورش افرادی آگاه، متعهد و توانمند است که بتوانند با تکیه بر دانش خود، در توسعه فعالیت‌های تحقیقاتی و تقویت ارتباطات علمی میان جوامع اسلامی نقش مؤثری ایفا کنند.

استاد دانشگاه و حوزه علمیه در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به دیدگاه رهبر شهید درباره امنیت کشور گفت: از دغدغه‌های ایشان، تأمین امنیت همراه با اعتدال، برادری و برابری در جامعه اسلامی ایران بود و امنیت را بدون توجه به این ارزش‌ها ناقص می‌دانست.

وی خاطرنشان کرد: آرامش پایدار در سایه همدلی، عدالت، برابری و پرهیز از افراط‌گرایی میان آحاد جامعه تحقق می‌یابد و توجه هم‌زمان به امنیت و همبستگی اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد.