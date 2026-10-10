۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۳:۲۰

محدثه وکیلی

بیست و دومین نمایشگاه کتاب سیستان و بلوچستان در زاهدان

بیست و دومین نمایشگاه کتاب سیستان و بلوچستان بعد از هفت سال وقفه در شهر زاهدان برگزار شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha