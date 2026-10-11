به گزارش خبرگزاری مهر، ساسان برجعلی با اشاره به ضرورت مقابله با استفاده غیرمجاز از برق، اظهار کرد: این دستگاه‌ها در راستای مقابله با بهره‌برداری غیرمجاز از شبکه برق و با هدف کاهش تلفات انرژی شناسایی و جمع‌آوری شدند.

وی افزود: استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج ارز دیجیتال، علاوه بر تحمیل بار اضافی به شبکه، موجب افزایش تلفات انرژی و اختلال در پایداری تأمین برق مشترکان می‌شود.

مدیر برق جاسک، تأکید کرد: برخورد با مصارف غیرمجاز برق به ویژه در حوزه استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال با جدیت در دستور کار قرار دارد.

برجعلی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند.