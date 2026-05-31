به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعدپناه اظهار کرد: با همکاری فرماندهی انتظامی استان هرمزگان و دستگاه قضایی، تعداد ۲۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستانهای پارسیان، بندرلنگه، قشم و بندرعباس شناسایی و جمعآوری شد.
ساعدپناه افزود: این اقدام در راستای مقابله با استفادههای غیرمجاز از شبکه برق و صیانت از حقوق مشترکان قانونی انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه دستگاههای استخراج ارز دیجیتال مصرف برق بالایی دارند، اظهار کرد: استفاده غیرمجاز از برق برای راهاندازی این تجهیزات، علاوه بر تحمیل بار اضافی به شبکه، موجب تضییع حقوق مردم و اختلال در روند تأمین برق پایدار میشود.
ساعدپناه با تأکید بر اینکه مصرف غیرمجاز برق در شرایط اوج بار، بهویژه در فصل تابستان، میتواند منجر به افزایش تلفات انرژی و ناپایداری شبکه شود، افزود: شناسایی و جمعآوری این دستگاهها با هدف کاهش فشار بر شبکه توزیع و جلوگیری از آسیب به زیرساختهای برق استان در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین از همکاری فرماندهی انتظامی و دستگاه قضایی در برخورد با این تخلفات قدردانی کرد و گفت: استمرار این همکاریها نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات مشابه و حفظ پایداری شبکه برق خواهد داشت.
