کاظمی: اجرای طرح ملی و جهادی «مهتاب» با هدف کاهش تلفات برق

عادل کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر این‌که کاهش تلفات انرژی یکی از اولویت‌های اصلی صنعت برق است عنوان کرد: هر یک درصد کاهش تلفات انرژی، صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌های تولید و تأمین برق به همراه دارد و عملاً ظرفیت جدیدی را بدون نیاز به احداث نیروگاه یا توسعه گسترده شبکه در اختیار ما قرار می‌دهد.

تلفات در شبکه‌های توزیع برق در استان زنجان حدود۶.۵۹ درصد است

کاظمی با اشاره به این‌که استان زنجان از نظر کاهش میزان تلفات در شبکه توزیع برق یکی از استان‌های پیشرو در سطح کشور است گفت: متوسط تلفات در شبکه‌های توزیع برق کشور حدود ۹.۶درصد است و خوشبختانه با تلاش همکاران فنی و عملیاتی توزیع برق این میانگین در استان زنجان به۶.۵۹درصد رسیده است.

وی بر نقش تعیین‌کننده کاهش تلفات در در افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت خدمات‌رسانی و کاهش هزینه‌های تولید برق تاکید و عنوان کرد: طرح ملی مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق(مهتاب)، با هدف کاهش تلفات انرژی و ارتقای سطح خدمات‌رسانی با تعویض کنتور های معیوب، جمع آوری انشعابات غیرمجاز، تسریع در واگذاری انشعابات جدید، نصب کنتورهای هوشمند، تست کنتورهای برق و چندین محور دیگر طراحی شده است و فرصتی استراتژیک برای ساماندهی شبکه و مقابله با پدیده انشعاب غیرمجاز در سراسر کشور محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، پیرامون برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز انرژی برق نیز گفت: انشعابات غیرمجاز موجب افزایش بار شبکه، افت ولتاژ، کاهش کیفیت برق و در برخی موارد بروز خاموشی و خسارت به تجهیزات می‌شود و از این‌رو برخورد با این پدیده علاوه بر پاسداری از حقوق مردم به معنای کاهش نیاز به تولید برق اضافی و در نتیجه مصرف کمتر سوخت و کاهش آلایندگی نیروگاه‌هاست که از هدر رفتن منابع طبیعی و آلودگی زیست‌محیطی پیشگیری می‌کند.

کاظمی از تشدید مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارزها خبر داد و افزود: استفاده غیرمجاز از برق برای فعالیت‌های مرتبط با استخراج رمزارز یکی از عوامل مهم افزایش بار شبکه و بروز اختلال در تأمین برق مشترکان است.

وی از شناسایی استخراج کنندگان غیرمجاز رمزارز با استفاده از سامانه‌های پایش مصرف برق، همکاری دستگاه‌های نظارتی، تاکید و اضافه کرد: شهروندان می‌توانند درصورت مشاهده استفاده غیرمجاز برق از طریق ارسال پیامک شهر و نشانی به سامانه ۳۰۰۰۶۱۲۱ در صیانت از حقوق بیت‌المال مشارکت کنند.