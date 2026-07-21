کشف ۹ دستگاه ماینر غیرمجاز در یک واحد مسکونی بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی پارسا از کشف و ضبط ۹ دستگاه غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال در یک واحد مسکونی این شهرستان خبر داد.
وی اظهار کرد: این عملیات در راستای اجرای طرح «مهتاب» و با هدف مقابله با فعالیتهای غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال و کنترل مصرف غیرمجاز انرژی انجام شد که در نتیجه آن ۹ دستگاه ماینر از یک منزل مسکونی کشف و ضبط شد.
پارسا، افزود: این اقدام در پی گزارشهای مربوط به فشار غیرعادی بر شبکه برق منطقه صورت گرفت.
وی با اشاره به مصرف بالای برق دستگاههای استخراج ارز دیجیتال، تصریح کرد: استفاده از این دستگاهها علاوه بر تحمیل بار اضافی و فشار غیرمنطقی بر شبکه توزیع موجب نوسانات شدید ولتاژ و آسیب به زیرساختهای برقرسانی میشود.
مدیر برق شهرستان بندرلنگه، خاطرنشان کرد: دستگاههای کشف شده برای انجام تحقیقات بیشتر و طی مراحل قانونی در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفتند.
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