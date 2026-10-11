اعلام آمادگی قبایل یمنی برای مقابله با دشمن سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، قبایل مناطق رازح، شدا و غمر در استان صعده با برگزاری یک نشست گسترده بر آمادگی بالای خود برای رویارویی با تجاوزات دشمن سعودی تاکید کردند.

آنها تصریح کردند که آماده اجرای دستورات عبدالملک الحوثی رهبر یمن برای نهایی کردن نبرد با دشمنان هستند. جنایات سعودی ها در مناطق مرزی یمن نشان دهنده شکست آنها در میادین نبرد است.

در این نشست بر حمایت از نیروهای مسلح یمن در برابر متجاوزان و اشغالگران تاکید شد.

همچنین در استان حجه قبایل منطقه المفتاح در جریان نشست خود از بسیج عمومی برای مقابله با تجاوزات دشمن سعودی و پایان دادن به محاصره ظالمانه یمن خبر دادند.