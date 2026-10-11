صدها شهید و زخمی در یمن؛ ۶۰ درصد قربانیان زنان و کودکان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبأ، وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که مجموع شهدا و زخمی های تجاوزات عربستان سعودی علیه این کشور از ۳ سپتامبر گذشته تاکنون به ۲۵۹ تن می رسد.

این وزارت خانه اضافه کرد که اکثر شهدا و زخمی ها را زنان و کودکان تشکیل می دهند. حملات سعودی علیه یمن تاکنون ۹۱ شهید و ۱۶۸ زخمی برجای گذاشته است.

وزارت بهداشت یمن تاکید کرد: زنان و کودکان ۶۰ درصد از این آمار را تشکیل می دهند و این موضوع نشان می دهد که حملات عربستان علیه مناطق غیرنظامی و مسکونی صورت می گیرد.

همچنین گزارش شده که در جریان انفجار بمب باقی مانده از حملات عربستان سعودی علیه منطقه جبل حبشی واقع در استان تعز یک کودک یمنی به شهادت رسید. بامداد امروز نیز جنگنده های سعودی منطقه سحار در استان صعده را هدف قرار دادند.