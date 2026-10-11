عربستان حمله به فرودگاه ریاض را تأیید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان هواپیمایی عربستان اعلام کرد که فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض هدف قرار گرفته و به دنبال آن دست کم ۱۲ تن کشته شده اند.

عصر روز گذشته خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که صدای انفجاری مهیب در فرودگاه ریاض شنیده شد.

از سوی دیگر، خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز به نقل از مقامات منطقه‌ای، از وقوع حمله‌ای جدید به فرودگاه بین‌ المللی ملک خالد در ریاض پایتخت عربستان سعودی خبر داد. همچنین گزارش شد که فرودگاه بین‌ المللی ملک خالد در ریاض پایتخت عربستان سعودی تخلیه و پروازهای آن نیز متوقف شد.

داده‌های «فلایت‌رادار» (FlightRadar) نشان می‌داد که در پی توقف کامل تردد هوایی، تمامی پروازهای عازم فرودگاه ریاض اقدام به تغییر مسیر خود کردند.

چند روز قبل نیز سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: ما شامگاه پنج‌شنبه فرودگاه ملک خالد در ریاض را با دو موشک کروز، فرودگاه نجران را با یک موشک بالستیک و پایگاه هوایی در خمیس مشیط را با یک موشک بالستیک هدف قرار دادیم.

سرتیپ یحیی سریع افزود:‌ این حملات به لطف خدا با دقت و اصابت مستقیم انجام شد و موجب اختلال در تردد هوایی در دو فرودگاه و وارد آمدن خسارت به آنها و پایگاه هوایی شد.

لازم به ذکر است که حملات تلافی جویانه یمن علیه عربستان در واکنش به بمباران این کشور توسط متجاوزان سعودی صورت می گیرد.