بیش از ۴۰۰ مزدور وابسته به عربستان در جنوب یمن کشته یا زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام مسئول یمنی به شبکه المیادین گفت که عربستان نیروهای تحت حمایت خود را صرف ‌نظر از هزینه و تلفات آن، زیر فشار گذاشته تا به پیشروی های میدانی دست یابند.

این منبع گفت: به‌ دلیل شمار بالای کشته‌ها و زخمی‌ها، نارضایتی در میان نیروهای وابسته به عربستان افزایش یافته است.

وی افزود که تاکنون بیش از ۴۰۰ نفر از مزدوران عربستانی در منطقه راس‌العاره در استان لحج در جنوب یمن کشته یا زخمی شدند که در میان آن‌ها شماری از فرماندهان وابسته به دولت ریاض نیز دیده می شوند.

این منبع مسئول یمنی همچنین اظهار کرد که شکست سامانه‌های پدافند هوایی عربستان، ریاض را به اعمال فشار بر نیروهای خود برای دستیابی به پیشروی حتی به بهای تحمل تلفات سوق داده است.

به گفته این منبع، عربستان از حجم و دقت موشک‌های یمنی غافلگیر شده است.

وی در پایان با اشاره به نگرانی‌ها درباره طولانی شدن جنگ گفت که برخی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نیز هم اکنون به خروج از عربستان فکر می کنند.