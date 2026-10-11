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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

حمله جنگنده‌های سعودی به یک مدرسه دیگر در یمن

حمله جنگنده‌های سعودی به یک مدرسه دیگر در یمن

حمله جنگنده های سعودی به یک مدرسه در استان تعز بار دیگر نشان داد که هدف حملات عربستان علیه یمن نابودی زیرساخت ها و مناطق غیرنظامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبأ، جنگنده های سعودی مدرسه منطقه الحازه واقع در بخش صبر الموادم در جنوب شرق استان تعز را هدف قرار دادند.

نهاد ملی حقوق بشر یمن پیشتر اعلام کرد که حملات عربستان علیه این کشور طی ۱۲ سال بیش از ۲ هزار و ۷۷۵ مرکز آموزشی و پرورشی را هدف قرار داده است.

این نهاد اضافه کرد که حملات عربستان به مدارس و دکل های مخابراتی از ۳ سپتامبر تاکنون شدت گرفته است. حمله به یک مدرسه ویران شده توسط عربستان برای سومین بار نشان می دهد ما در برابر سیاست برنامه ریزی شده علیه آموزش قرار داریم.

نهاد ملی حقوق بشر یمن تصریح کرد: حمله جنگنده های سعودی به مدرسه الروض در تعز و ویران شدن کامل آن را محکوم می کنیم.

کد مطلب 6974325

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