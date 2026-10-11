به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، وزارت خارجه یمن در بیانیه ای اعلام کرد: اصل مقابله به مثل، ماهیت پاسخ نظامی به رژیم سعودی را در این مرحله تعیین خواهد کرد. ده‌ها شهید، صدها زخمی و تخریب زیرساخت‌ها، نیروهای مسلح را در برابر مسئولیت پاسخگویی قرار می‌دهد. رژیم سعودی به مدت ۱۲ سال، درخواست‌ها برای لغو محاصره و توقف هدف قرار دادن فرودگاه صنعا را نادیده گرفت.

در این بیانیه آمده است: فرودگاه صنعا، هدف صدها حمله هوایی قرار گرفت و زیرساخت‌های آن نابود شد. رفع محاصره و پایان دادن به اقدامات خصمانه برای عربستان سعودی کم‌هزینه‌تر از ماجراجویی‌های نظامی آن است. ماجراجویی‌های نظامی رژیم سعودی خسارات راهبردی به آن وارد خواهد کرد.

وزارت خارجه یمن بیان کرد: ما به شرکت‌های هواپیمایی که به فرودگاه‌های سعودی پرواز می‌کنند توصیه می‌کنیم با مرکز عملیات بشردوستانه یمن هماهنگ شوند. هماهنگی با این مرکز به مثابه رفع مسوولیت اخلاقی و قانونی از سوی شرکت های هواپیمایی است.

در بیانیه وزارت خارجه یمن آمده است: فعالیت‌های خصمانه سیاسی و رسانه‌ای قطر، آن را در خونریزی و رنج مردم یمن شریک می‌کند. نقش قطر از میانجیگری برای حل درگیری ها به همسویی نادرست با رژیم سعودی تنزل یافته است. ما از قطر می‌خواهیم که در موضع خود و مشارکتش در هدف قرار دادن مردم یمن از طریق سیاسی و رسانه‌ای تجدید نظر کند.

وزارت خارجه یمن اعلام کرد: نادیده گرفتن تجاوزها از سوی سازمان ملل و فرستاده آن نشان دهنده فعالیت های مشکوک است که جنایت های سعودی را مشروع جلوه می دهند.

در این بیانیه هشدار داده شده است: اگر عربستان به تجاوزها و دخالت های خود در یمن پایان ندهد، به اذن خداوند اتفاقات بزرگ تری در راه خواهد بود. آنانی که بیانیه‌ها و محکومیت‌های پولی صادر می‌کنند، باید رژیم سعودی را برای توقف جنایات و تجاوز خود تحت فشار قرار دهند. اگر دشمن سعودی تجاوز خود را متوقف نکند، فهرست طولانی‌تر خواهد شد و فریادهای آن عنوان مرحله بعدی خواهد بود.

وزارت خارجه یمن بیان کرد: تبدیل کردن باب المندب به میدان نبرد نظامی توسط عربستان، نیت ها و انگیزه ها را برملا می کند و سکوت جامعه بین المللی در برابر نظامی کردن باب‌المندب توسط ریاض دوگانه بودن مواضع را آشکار می کند.