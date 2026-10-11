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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

یمن: رخدادهای عظیمی در راه است؛فهرست طولانی‌تر خواهد شد

یمن: رخدادهای عظیمی در راه است؛فهرست طولانی‌تر خواهد شد

وزارت خارجه یمن در بیانیه ای به شدت به ریاض هشدار داد که اگر تجاوز به یمن را متوقف نکند رخدادهای عظیمی در راه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، وزارت خارجه یمن در بیانیه ای اعلام کرد: اصل مقابله به مثل، ماهیت پاسخ نظامی به رژیم سعودی را در این مرحله تعیین خواهد کرد. ده‌ها شهید، صدها زخمی و تخریب زیرساخت‌ها، نیروهای مسلح را در برابر مسئولیت پاسخگویی قرار می‌دهد. رژیم سعودی به مدت ۱۲ سال، درخواست‌ها برای لغو محاصره و توقف هدف قرار دادن فرودگاه صنعا را نادیده گرفت.

در این بیانیه آمده است: فرودگاه صنعا، هدف صدها حمله هوایی قرار گرفت و زیرساخت‌های آن نابود شد. رفع محاصره و پایان دادن به اقدامات خصمانه برای عربستان سعودی کم‌هزینه‌تر از ماجراجویی‌های نظامی آن است. ماجراجویی‌های نظامی رژیم سعودی خسارات راهبردی به آن وارد خواهد کرد.

وزارت خارجه یمن بیان کرد: ما به شرکت‌های هواپیمایی که به فرودگاه‌های سعودی پرواز می‌کنند توصیه می‌کنیم با مرکز عملیات بشردوستانه یمن هماهنگ شوند. هماهنگی با این مرکز به مثابه رفع مسوولیت اخلاقی و قانونی از سوی شرکت های هواپیمایی است.

در بیانیه وزارت خارجه یمن آمده است: فعالیت‌های خصمانه سیاسی و رسانه‌ای قطر، آن را در خونریزی و رنج مردم یمن شریک می‌کند. نقش قطر از میانجیگری برای حل درگیری ها به همسویی نادرست با رژیم سعودی تنزل یافته است. ما از قطر می‌خواهیم که در موضع خود و مشارکتش در هدف قرار دادن مردم یمن از طریق سیاسی و رسانه‌ای تجدید نظر کند.

وزارت خارجه یمن اعلام کرد: نادیده گرفتن تجاوزها از سوی سازمان ملل و فرستاده آن نشان دهنده فعالیت های مشکوک است که جنایت های سعودی را مشروع جلوه می دهند.

در این بیانیه هشدار داده شده است: اگر عربستان به تجاوزها و دخالت های خود در یمن پایان ندهد، به اذن خداوند اتفاقات بزرگ تری در راه خواهد بود. آنانی که بیانیه‌ها و محکومیت‌های پولی صادر می‌کنند، باید رژیم سعودی را برای توقف جنایات و تجاوز خود تحت فشار قرار دهند. اگر دشمن سعودی تجاوز خود را متوقف نکند، فهرست طولانی‌تر خواهد شد و فریادهای آن عنوان مرحله بعدی خواهد بود.

وزارت خارجه یمن بیان کرد: تبدیل کردن باب المندب به میدان نبرد نظامی توسط عربستان، نیت ها و انگیزه ها را برملا می کند و سکوت جامعه بین المللی در برابر نظامی کردن باب‌المندب توسط ریاض دوگانه بودن مواضع را آشکار می کند.

کد مطلب 6974569

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    نظرات

    • IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
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      خدا با شماست ای مردان با ایمان بجنگید وحق خود را ازاین پول پرستان جاه طلبان سعودی بگیرید ،

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