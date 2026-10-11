کشته و زخمی شدن بیش از ۳۲۰ نفر در حمله به فرودگاه ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سازمان هواپیمایی کشوری عربستان اعلام کرد که روز گذشته ضمن تغییر مسیر پروازهای هوایی به مقصدی غیر از ریاض، تمامی عملیات‌های این فرودگاه را به‌طور موقت به حالت تعلیق درآورده است.

صبح امروز تعطیلی فرودگاه بین المللی ریاض به مدت ۲۴ ساعت دیگر تمدید شد.

مقامات رسمی عربستان سعودی اعلام کردند که در حمله روز گذشته نیروهای مسلح یمن به فرودگاه بین‌الملی ریاض دست کم ۱۲ نفر کشته شده اند. ۳۰۹ تن نیز در این حمله زخمی شده اند. این سومین حمله به فرودگاه ریاض طی هفته های اخیر است.

مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که یکی از کشته شدگان در فرودگاه ریاض، آمریکایی است.

سفارت آمریکا در ریاض نیز با اعلام اینکه «از این حملات مطلع است»، به تمامی شهروندان آمریکایی «اکیداً توصیه کرد» که از تردد در این فرودگاه و مناطق پیرامونی آن خودداری کنند.

از سوی دیگر وزارت بهداشت عربستان سعودی، مدارس شهر ریاض را به مدت یک هفته تعطیل و اعلام کرد که آموزش دانش آموزان ز طریق فضای مجازی ادامه پیدا می‌کند.