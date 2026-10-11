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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

سریع: فرودگاه‌های عربستان در تیررس نیروهای مسلح یمن هستند

سریع: فرودگاه‌های عربستان در تیررس نیروهای مسلح یمن هستند

سخنگوی نیروهای مسلح یمن با هشدار به شرکت های هوانوردی اعلام کرد که فرودگاه های عربستان به جز فرودگاه های مکه مکرمه و مدینه منوره در تیررس این نیروها قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: بار دیگر به تمام شرکت های هوانوردی، کارکنان و مسافران نسبت به استفاده از فرودگاه ها و حریم هوایی عربستان هشدار می دهیم.

وی اضافه کرد: فرودگاه های عربستان به جز فرودگاه های مکه مکرمه و مدینه منوره در تیررس حملات و عملیات های نیروهای ما قرار دارند.

سریع بیان کرد: نیروهای مسلح یمن خطاب به همگان تاکید دارند که این هشدارها را جدی بگیرند. عربستان سعودی مسئول پیامدهای هرگونه رهگیری ناکام و شکست خورده در این فرودگاه است.

وی تصریح کرد: نیروهای مسلح یمن به تثبیت معادله فرودگاه در برابر فرودگاه، محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش تا تحقق اهداف مورد نظر ادامه می دهند.

لازم به ذکر است عملیات های نیروهای مسلح یمن علیه فرودگاه های عربستان به صورت تلافی جویانه و در واکنش به حملات پی در پی جنگنده های سعودی علیه این کشور صورت می گیرد.

کد مطلب 6974239

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