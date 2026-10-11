ایلان ماسک یک مدیر فناوری هندی را مسخره می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، در حالیکه اسپیس ایکس برای راه اندازی سرویس استارلینک در هندوستان با چالش هایی روبرو است، ایلان ماسک مدیر ارشد اجرایی شرکت حملاتش به موکش آمبانی میلیاردر هندی و مدیر ارشد اجرایی شرکت رلاینس جیو را بیشتر کرده است.

او به تمسخر آمبانی را نخست وزیر هند می نامد تا تلویحا نشان دهد او کنترل بیش از اندازه ای بر دولت این کشور دارد و همچنین وی را متهم کرده با مسدودسازی سرویس اینترنت ماهواره ای آن را از رقابت محروم کرده است.

ماسک انتقادات خود از مدیر ارشد اجرایی رلاینس اینداستریز( شرکت مادر رلاینس جیو) را در یک پست توئیتری ادامه داد. او در این پست استدلال کرد استارلینک قادر به فراهم کردن دسترسی به اینترنت در باقیمانده مناطق بدون دسترسی به این سرویس است و به کودکان فرصتی برای یادگیری می دهد و همچنین به کسب وکارهای کوچک کمک می کند به مشتریان سراسر جهان دست یابند.

او در این باره نوشت:طبیعتاً شما ترجیح می‌دهید به بهره‌کشی انحصارگرایانهٔ خود از مردم بزرگ هند ادامه دهید. اما آیا با این وجود، حاضر هستید به استارلینک اجازه دهید در این بازار رقابت کند؟

رلاینس جیو که شاخه ارتباطاتی شرکت رلاینس اینداستریز به حساب می آید، به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخی نداده است. اظهار نظر جدید ماسک پس ازآن مطرح می شود که وی در روزهای گذشته یک الیگارش بی نام را به مسدودسازی فرایند راه اندازی استارلینک در هندوستان متهم کرد تا از منافع مالی خود دفاع کند.

وزارت ارتباطات هندوستان این اتهامات را رد و اعلام کرد چهارچوب قانونی این کشور برای ارتباطات ماهواره ای عادلانه و غیر تبعیض آمیز است. ماسک روز پنجشنبه هفته گذشته تاثیر آمبانی را بر تصمیم گیری در پستی جداگانه در ایکس هدف گرفت و نوشت: آیا آمبانی رئیس واقعی هند است؟

اسپیس ایکس سالها است که تلاش می کند استارلینک را در هندوستان راه اندازی کند. در همین راستا حتی سال گذشته توافقنامه توزیعی میان رلاینس جیو و بهارتی ایرتل (دومین اپراتور بزرگ مخابرات هند) بسته شد. با این وجود استارلینک اجازه دولت برای عملیات تجاری در این کشور را نیافت.

وزارت ارتباطات هند در بیانیه ای اعلام کرد استارلینک و دو اپراتور ماهواره ای مجوز دار دیگر در حال طی فرایند ارزیابی امنیتی هستند که باید قبل از دریافت مجوز ماهواره به انجام شود. این وزارتخانه اعلام کرد هر سه شرکت در یک مرحله رگولاتوری قرار دارند و اتهامات ماسک مبنی بر آنکه به طور ویژه هدف گرفته شده را رد کرد.