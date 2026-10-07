ایلان ماسک می خواهد تراشه انویدیا بخرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این شرکت به رهبری ایلان ماسک در پی دستیابی به سرمایه ای ۱۰ میلیارد دلاری به شکل وام بانکی و۳۰ میلیارد دلار اوراق بدهی با درجه اعتباری بالا برای سفارش تراشه است.

شرکت مورگان استنلی تخمین می زند زیرساخت هوش مصنوعی نیازمند ۱.۵ هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی تا ۲۰۲۸ میلادی است. این درحالی است که وام دهندگان و سرمایه گذاران درباره تامین مالی گسترش این صنعت محتاطانه تر عمل می کنند.

ماسک در ژوئن سال جاری میلادی عرضه اولیه سهام اسپیس ایکس را انجام داد و به IPO بی سابقه ۸۶ میلیارد دلاری دست یافت.

وی ماه گذشته اعلام کرد مرکز داده Colossus ۲ شرکت xAI ممکن است تا ماه دسامبر تعداد تراشه‌های انویدیا مورد استفاده خود را بیش از دو برابر کند. این شرکت تصمیم دارد از سخت افزار انویدیا به طور اختصاصی برای ساخت دیتاسنترهایش استفاده کند.

انویدیا که برگترین تامین کننده پردازشگرهای هوش مصنوعی است، در ماه آگوست با شرکت های آپولو، بلک راک، بلک استون، بروک فیلد، گلدمن ساکس و KKR در زمینه ایجاد پلتفرم‌های تأمین مالی همکاری کرد که هدفشان فراهم کردن بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه برای پروژه‌های زیرساختی هوش مصنوعی است.