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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

ایلان ماسک اسم شرکت هوش مصنوعی‌اش را تغییر می‌دهد

ایلان ماسک اسم شرکت هوش مصنوعی‌اش را تغییر می‌دهد

پس از تلاش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای استفاده از ابر هوش به جای هوش مصنوعی، ایلان ماسک تصمیم دارد واحد AI شرکت خود را به SpaceXSI تغییر نام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، او در پلتفرم ایکس در پاسخ به کاربری که از او درباره احتمال تغییر نام اسپیس ایکس ای آی به اسپیس ایکس اس آی پرسیده بود، نوشت: بله ما این تغییر را انجام می دهیم.

در زمان انتشار این خبر حساب کاربری اسپیس ایکس ای آی در پلتفرم ایکس نام خود را تغییر نداده بود. ماسک اطلاعات بیشتری درباره تغییر نام ارائه نکرد یا بازه زمانی برای اجرای این تغییر را مشخص نکرد.

دونالد ترامپ در مجمع سازمان ملل متحد گفت: از این نقطه به بعد تمام اسناد آمریکا و امیدوارم اسناد جهان تغییر می کنند تا از اصطلاح دقیق تر «ابر» به جای مصنوعی استفاده کنند. بنابراین این ابر هوش است.

کد مطلب 6968112
شیوا سعیدی

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    نظرات

    • اذرگون IR ۲۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      0 0
      پاسخ
      خوبه

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