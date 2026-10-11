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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹

دستگیری سارق طلاجات در دزفول

دستگیری سارق طلاجات در دزفول

اهواز ـ فرمانده انتظامی شهرستان دزفول از دستگیری سارق طلاجات با کشف ۳ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احسان بردیا ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای بیان کرد: طی گشت ترافیکی و نظم‌بخشی عوامل پلیس راهور در محدوده شهری ملاصدرا و مناطق اطراف آن، با مراجعه حضوری شهروندی اعلام کرد که در یکی از خیابان‌های محدوده ذکرشده، سرقت طلاجات از یک منزل صورت گرفته، سارق مشاهده شده و در حال متواری شدن است. در این راستا مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی سریعاً وارد عمل شدند و سارق مذکور را حین فرار دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول با اشاره به اینکه از متهم، آلات و ابزار سرقت و مقادیری طلاجات سرقتی کشف شده است، افزود: متهم در تحقیقات و بررسی‌های پلیس به سه فقره سرقت طلاجات در سطح شهرستان اعتراف کرد.

وی با اشاره به سابقه کیفری متهم اظهار کرد: در این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6974490

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    نظرات

    • IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      1 1
      پاسخ
      سارق محترمی که سابقه دارد دیگه مجددا پرونده مقدماتی میخاد چکار؟؟از قوه عدلیه وانتظامی در خواست داریم دست سارقان و شرور معروف و سابقه دار ومحترم را بعد ۳ بار دیگه قطع کنند که بشه عبرت سایر سارقان وشرور

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